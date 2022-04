Amici 21, Maria De Filippi prepara una grossa sorpresa: sta per cambiare tutto. Il talent show di Canale 5 non smette mai di stupire

Più si avvicina la pontata della finale di Amici 21 e più cresce l’ansia negli allievi della scuola ma anche nel pubblico. Già, ma quando conosceremo il vincitore di questa edizione che non sta tradendo le attese?

Ancora non lo sa nessuno, perché il serale del talent creato da Maria De Filippi è un work in progress come sta succedendo spesso ai programmi di Canale 5. Ma in questo caso effettivamente c’è un problema, perché l’ultima puntata potrebbe cadere esattamente lo stesso giorno della finale dell’Eurovision Song Contest. E mai come quest’anno, con l’evento ospitato da Torino e l’Italia che punterà su Mahmood e Blanco, anche in questo caso c’è attesa.

La serata decisiva del festival europeo della canzone è in programma il 14 maggio. Maria De Filippi e il suo staff vogliono evitare sovrapposizioni pericolose per gli ascolti e dare la giusta vetrina ai ragazzi. Quindi sicuramente quel sabato non ci sarà la finale e forse nemmeno la puntata del serale che potrebbe essere posticipata al 15 maggio.

Come spiega OptiMagazine, addirittura, la finale di Amici 2022 potrebbe slittare di almeno due settimane, fino al 28 maggio. ma perché due settimane in più invece di una, come sembrerebbe più logico? Perché c’è un ulteriore problema legato al numero dei ragazzi ancora in gioco.

Nelle prime puntate del Serale infatti erano sempre due gli allievi della scuola che uscivano dal programma, ma adesso sarà uno solo. In particolare nella sfida del 23 aprile al ballottaggio finale secondo le anticipazioni del talent a rischio ci saranno LDA e Nunzio.

E allora, a meno che il programma non torni alle due eliminazioni, sabato 7 maggio ci saranno ancora sette allievi in lotta per la vittoria, decisamente troppi per vivere la finale la settimana successiva. Per adesso da Queen Mary e dal suo staff non trapela nulla e anche i professori non hanno svelato nulla sul futuro del programma. Ma intanto la sfida va avanti, con un pronostico incertissimo, e al pubblico va bene così.