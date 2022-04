Un posto al sole, fan increduli per la decisione improvvisa: lascia Napoli

La notizia ha dell’incredibile, ma è ormai confermata: Un posto al sole lascia la città di Napoli. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni ed in quale città italiana si è trasferito tutto il cast della soap opera più amata dagli italiani.

Nella soap opera più longeva della storia della televisione italiana, Un posto al sole, non mancano di certo i colpi di scena. Nelle puntate che stanno andando in onda in questi ultimi giorni di aprile, Chiara è molto combattuta a causa dei suoi problemi sentimentali, e sta lottando anche per non ripiombare nella sua dipendenza dalla droga.

I fratelli Crovi stanno avendo dei duri scontri, mentre Renato e Giuditta affronteranno in maniera del tutto opposta i postumi della notte trascorsa insieme. Angela tenterà il riavvicinamento con Franco prima di ripartire per la Sicilia, mentre da Berlino farà il suo ritorno Jimmy, poco propenso a rispettare le regole.

Un posto al sole lascia Napoli: ecco la nota ufficiale

Sembrerebbe quasi incredibile, ma la soap opera che racconta le vicende di Palazzo Palladini sta per lasciare Napoli. A confermare la notizia è il Comune di Siena, che attraverso una nota ufficiale comunica: “Si stanno tenendo lungo le strade e le piazze del centro storico senese le riprese della fiction italiana ‘Un posto al sole’“.

Il Comune di Siena prosegue: “Il format, prodotto da Fremantle Italia, Rai Fiction e Centro Produzioni Rai Napoli, ha scelto per la seconda volta di tornare nella città del Palio (dopo il 2011) per girare una puntata tra Piazza del Campo, Duomo, Palazzo Chigi Saracini e altri luoghi simbolo della città“.

Le anticipazioni sulle puntate della soap opera a Siena

Sembrerebbe che gli abitanti di Siena abbiano molto gradito che Un posto al sole abbia lasciato Napoli per una puntata per trasferirsi di nuovo in Toscana. Gli appassionati della soap opera, per poter vedere queste scene, dovranno pazientare ancora un po’. La data della messa in onda su Rai 3, infatti, è prevista per il 23 maggio 2022.

Secondo quanto rivela www.comingsoon.it, nella puntata che si svolgerà a Siena dovrebbe essere protagonista il filone ironico di Un posto al sole. Molto probabilmente, infatti, Guido Del Bue e sua moglie Mariella Altieri si recheranno in Toscana insieme al dottore Bruno Sarti a causa delle vicende sentimentali del vigile Sasà.