Uomini e Donne, furiosa lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti: il motivo

Tina Cipollari è stata di nuovo al centro della scena a Uomini e Donne quando è diventata una furia e si è scagliata contro Gianni Sperti. Le sue parole hanno anche fatto piangere la dama. Ecco cosa ha scatenato l’inferno.

Mentre continuano ad uscire nuove insinuazioni riguardo la vera natura del rapporto fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, entrambi stanno cercando di andare comunque avanti all’interno di Uomini e Donne. L’imprenditore sembrerebbe interessato lasciar perdere le chiacchere per iniziare ad uscire insieme a Mariagrazia.

Dopo il bacio scambiato subito fra Gloria e Riccardo, sono emerse tante incomprensioni fra i due. A pesare più di tutto, forse, le aspettative diverse della dama, che nonostante le continue prese di posizione di Maria De Filippi non è stata subito in grado di capire che la sua frequentazione con l’ex di Ida Platano non aveva i presupposti per continuare.

Uomini e Donne, Alessandro attaccato da Desirée

Mentre Riccardo Guarnieri sta frequentando e si sta scambiando il numero di telefono con diverse dame, Ida Platano sembra ormai aver dimenticato Alessandro. Anche questo cavaliere, archiviate le esterne con la dama siciliana, ha iniziato a frequentare Desirée. Si sarebbe però creato un clima di imbarazzo fra i due che pregiudicherebbe tutto.

Secondo il racconto di Desirée, Alessandro l’avrebbe portata in un ristorante di lusso. Non solo l’ambiente, ma anche l’atteggiamento di superiorità dimostrato dal cavaliere nei suoi confronti l’avrebbe fatta sentire “banale“. In studio è immediatamente scoppiato il caos quando Ida Platano è intervenuta per dare ragione a Desirée.

Tina Cipollari contro Gianni Sperti: le dure parole dell’opinionista

Mentre Gianni Sperti ha cercato di mostrarsi più moderato, ammettendo che anche sua madre si sentirebbe molto in imbarazzo se fosse portata in un ristorante di lusso. Tina Cipollari ha fatto irruzione nella discussione difendendo a spada tratta Alessandro, ed ha anche colto l’occasione per inveire nuovamente contro Ida.

La spumeggiante opinionista, dopo aver dedicato un “ma vaffa…” a Gianni Sperti, si è scagliata contro la parrucchiera bresciana, definendola “stupida, frivola e banale“. Queste parole devono aver ferito profondamente la Platano: dopo essersi subito difesa dalle accuse, non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime.

Ecco il video che mostra il momento in cui Gloria lascia Riccardo: