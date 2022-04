“Sono disgustata”, choc a La Pupa e il Secchione Show: storia d’amore finita male?

Colpo di scena a La Pupa e il Secchione Show. Il programma di Barbara D’Urso potrebbe segnare la fine di una storia d’amore.

Dopo gli innumerevoli avvertimenti è arrivato il primo errore da parte di un concorrete de La Pupa e il Secchione Show. La fidanzata non ci sta e su Instagram annuncia la rottura: “Per quel che mi riguarda siamo in pausa”.

La Pupa e il Secchione Show potrebbe definitivamente segnare la rottura di una relazione nata nel 2021 e che tanto ha fatto discutere. Parliamo di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, due personalità opposte ma che in amore hanno trovato un bellissimo punto d’incontro. Entrambi hanno più volte ammesso di amarsi tantissimo e, prima di approdare nel programma di Barbara D’Urso, Chiofalo era stato avvisato: al primo sbaglio Drusilla, gelosissima del suo fidanzato, avrebbe messo un punto.

Ed ecco che il personal trainer romano ha commesso un passo falso. A dirlo è stata proprio Drusilla attraverso il suo account personale di Instagram. Nelle Stories l’ereditiera ha confessato: “Mi avete chiesto una opinione sulla puntata de La Pupa ed ho aspettato oggi per rispondervi. Volevo dormirci sopra. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto“. Ma cosa avrebbe infastidito nello specifico la nipote di Guccio Gucci?

Drusilla Gucci ha lasciato Francesco Chiofalo? Colpo di scena a La Pupa e il Secchione Show: il personal trainer è all’oscuro di tutto

Francesco Chiofalo era stato avvisato: al primo errore sono guai! Ed ecco che Drusilla , dopo aver visto delle scene che non le sono per niente piaciute a La Pupa e il Secchione Show, ha deciso di prendersi una pausa. La 26enne fiorentina ha sottolineato di averci pensato a lungo ma il comportamento di Francesco, corteggiato da Malena, proprio non è riuscita a digerirlo.

Drusilla su Instagram ha annunciato la sua decisione, al momento ancora sconosciuta al personal trainer romano. “Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto, sia per come una donna che sa che quell’uomo è fidanzato fa quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui”, ha chiosato la 26enne sottolineando di essere stata chiara a inizio programma.

“Ci eravamo detti determinate cose. Io boh.. sono veramente schifata, non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”, ha aggiunto la nipote di Guccio Gucci. Dopo le sue affermazioni su Instagram, Barbara D’Urso non ha perso occasione a chiamarla in studio, a Pomeriggio Cinque. Qui la Gucci ha cercato di fare più chiarezza sottolineando di non voler lasciare Chiofalo: “Non l’ho lasciato, però voglio prendere le distanze da questo discorso penoso che ho sentito”.