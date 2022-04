Sky, super offerta a un prezzo da urlo: scadenza e dettagli della promozione. Gli utenti potranno pagare praticamente tutto alla metà

Da venerdì 22 aprile a domenica 1 maggio sarà possibile abbonarsi al pacchetto Tv e Sport ad un costo quasi dimezzato. Moltissimi i canali a disposizione, svariando dall’intrattenimento ai motori, passando per film e calcio.

E’ tempo di promozioni in casa Sky. Dopo aver perso qualche abbonato di troppo per la vicenda legata al calcio di Serie A (passato alla concorrenza di Dazn), il colosso del gruppo Comcast ha deciso di fare le cose in grande, rilanciando la propria proposta ad un prezzo praticamente dimezzato. Si avete capito bene, per tutti coloro che sottoscriveranno il pacchetto promozionale entro il 1° maggio (a partire da oggi venerdì 22 aprile), il costo sarà di 24,90 euro al mese anziché 45 (per i prossimi 18 mesi). Saranno disponibili tutti i contenuti della piattaforma satellitare, dagli show alle serie tv, dallo sport fino ai documentari.

L’offerta include per l’esattezza sia Sky TV che Sky Sport, dando accesso quindi alle produzioni Sky Original, alle serie americane e italiane esclusive (anche in contemporanea con l’uscita negli USA), all’intrattenimento studiato per tutta la famiglia. A farla da padrone sono poi ovviamente i motori, il calcio e il tennis. Formula 1, MotoGP, Superbike, Rally e chi più ne ha più ne metta, la Champions League assieme a Europa e Conference League, lo spettacolo della Premier e della Bundesliga, oltre agli ATP Master 1000 e a Wimbledon.

Sky, l’offerta è da urlo: tutto a 24,90 euro al mese per chi si abbona fino al 1° maggio

Un’incetta di avvenimenti anche difficile da elencare a cui va affiancata la proposta di Peacock, con i successi di NBCUniversal, disponibili on demand.

Menzione speciale per l’NBA, in esclusiva in Italia solo sulla piattaforma satellitare, con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend.

Per sottoscrivere l’abbonamento si possono seguire due strade dal punto di vista tecnico. O si sceglie Sky Q via internet, che permette di ricevere il decoder a casa e poi connetterlo a internet per vedere subito tutti i contenuti Sky, senza necessità di parabola. Oppure Sky Q via satellite, con la qualità del 4K HDR con Sky Ultra HD, la possibilità di registrare fino a 4 programmi Sky insieme e mettere in pausa anche in diretta.