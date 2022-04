Il Paradiso delle Signore, matrimonio e vendetta: un finale di stagione imperdibile. La soap di Rai 1 sta per congedarsi dal pubblico

I numeri degli ascolti tv dicono che la scommessa della rai è stata ampiamente vinta. Perché Il Paradiso delle Signore cinque giorni alla settimana deve confrontarsi con le corazzate di Canale 5 ma ottiene sempre riscontri importanti.

E tutti gli appassionati della soap made in Italy devono stare con le orecchie dritte, perché ci sarà ancora una solo settimana prima dello stop. La sesta stagione infatti terminerà venerdì 29 aprile per riprendere poi il prossimo settembre, ma il finale di stagione è pronto per riservare ancora moltissime sorprese.

Ormai sappiamo che il matrimonio tra Salvatore e Anna si sta avvicinando e le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore confermano che la cerimonia ci sarà. Un lieto fine generale, quindi? In realtà no, perché ci sarà qualcuno a caccia di vendetta e non tutto andrà secondo i programmi. Uno dei personaggi chiave della soap dovrà quindi affrontare un ricatto odioso e potrebbe prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita.

Il Paradiso delle Signore, matrimonio e vendetta: per i fan della soap c’è una bella sorpresa

Il Paradiso delle Signore si sta quindi avviando ad un esplosivo finale di stagione, ma intanto i protagonisti stanno già girando le puntate della settima stagione. Per i fan dalle soap però c’è una bella sorpresa in arrivo, perché l’addio in realtà è soltanto un arrivederci.

Rai 1 infatti ha deciso di riempire il suo palinsesto pomeridiano, da lunedì 2 maggio, con la replica della prima stagione della soap, quando ancora nel cast c’erano Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi. Molti di quei personaggi e di quegli attori attualmente non fanno più parte del cast, ma soprattutto per chi ancora non la seguiva sarà un modo per riallacciare il filo con il passato.

In base a questa decisione, slitta così di un mese la partenza di un’altra attesissima soap. La Rai infatti ha acquistato tutte le stagioni di Sei Sorelle, ennesimo prodotto spagnolo che andrà avanti per 489 episodi (in Spagna è finito nel 2017). Nel cast c’è anche l’amatissimo Alex Gadea, indimenticabile interprete di Tristan de Il Segreto su Canale 5.