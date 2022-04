Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e Donne, la veterana del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma cosa faceva prima di esordire sul piccolo schermo?

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 Gennaio 1950. Da bambina cresce con la sorella minore Silvana ed il suo sogno più grande era quello di diventare ballerina di danza classica. Quel sogno è rimasto chiuso in un cassetto, ma solo in parte.

Infatti da giovanissima riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo divenendo presto direttrice di diversi teatri famosi del territorio torinese. Per ben 12 anni, dal 1969 al 1981, è direttrice del Teatro Alfieri di Torino. Uno dei più noti e rinomati del posto. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttrice del Teatro Alfieri di Torino, ricopre quello di direttrice anche del Teatro Colosseo. Fu allora che divenne uno dei personaggi più famosi del teatrale torinese. Nel corso delle sue esperienze a teatro ha conosciuto personaggi famosi come Katia Ricciarelli, la cantante lirica reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Renato Zero, l’attrice Nancy Brilli, Jhonny Dorelli e davvero tantissimi altri vip importanti. Pare che addirittura andasse a trascorrere le ferie con alcuni di loro, compreso il grande Vittorio Gassman.

La verità su Gemma Galgani: cosa faceva prima di arrivare a Uomini e Donne? Sorpresa!

Le voci però non si fermano qui, anzi. Corre voce, infatti, che sia stata la stessa Gemma Galgani ad aver provato a convincere l’indimenticabile Gigi Proietti ad abbandonare le sigarette e a smettere di fumare. Poi c’è un altro gossip che vede la dama torinese accanto a Walter Chiari, con cui addirittura si parlò di una relazione. La notizia però non ha mai trovato conferme in quanto anche lei stessa ha raccontato in diretta tv di averlo semplicemente conosciuto bene per lavoro. Dopo anni di teatro e tante soddisfazioni lavorative, Gemma Galgani arriva sul piccolo schermo approdando al programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Sin da subito ottiene tantissima popolarità tra il pubblico e da anni è in cerca del vero amore.