Israele, razzi su Gaza: la più grave escalation dal 2021

Sono almeno 4 i razzi che Israele ha lanciato su Gaza in risposta al missile lanciato dai militanti palestinesi. L'attacco arriva dopo un mese di gravissime tensioni, le più forti da maggio 2021 a questa parte. Tensioni che si sono acuite in occasione del Pesach (erroneamente definita come "Pasqua Ebraica"), che quest'anno cade nello stesso periodo del Ramadan sacro ai musulmani.