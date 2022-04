“Ho subito delle piccole ingiustizie”, Al Bano rivela i momenti difficili della sua vita: fan sorpresi

Raggiunto dal settimanale Nuovo, Al Bano ha rivelato alcuni momenti difficili che ha dovuto attraversare in passato: tutti i dettagli.

Come spesso succede, nel corso degli anni anche Al Bano è stato costretto a digerire piccole ingiustizie. Fortunatamente, però, l’artista a sottolineato che alcune di queste gli sono servite a crescere.

Raggiunto dai giornalisti del settimanale Nuovo, Al Bano si è lasciato andare a delle rivelazioni inaspettate. L’artista di Cellino San Marco ha parlato del suo passato nonché delle ingiustizie che ha dovuto sopportare quando era uno studente. A scuola si impegnava molto, aiutava i compagni ma puntualmente i suoi voti erano sempre i più bassi.

“Ero molto bravo a disegno e aiutavo la mia amica Fiorella facendo pure i suoi compiti. Il professore però a lei dava 10 e a me 4.. Sono piccole ingiustizie che capitano a tutti!”, ha esclamato l’ex marito di Romina Power aggiungendo che determinati episodi aiutino a ad affrontare le avversità della vita.

“Conoscono i limiti oltre i quali non devono andare”: Al Bano racconta qual è il suo rapporto con i figli

Momento di grandi rivelazioni per Al Bano che raggiunto dai giornalisti del settimanale Nuovo, ha parlato anche di sua figlia Jasmine Carrisi. Questa ultima di recente ha ammesso di voler seguire le orme di suo padre e dunque diventare una cantante. A tal riguardo l’artista ha dichiarato: “Il suo modo di approcciarsi al futuro per me è una grande gioia perché è una ragazza molto saggia che sa esattamente quello che vuole nella vita”.

Infine l’artista di Cellino San Marco è tornato a parlare di se stesso come padre. Al Bano non tiene nascosto di essere stato un genitore severo ma allo stesso tempo anche estremamente dolce: “I miei ragazzi conoscono i limiti oltre i quali non devono andare“, ha chiosato l’amatissimo cantautore che tra meno di un mese festeggerà il suo 79esimo compleanno.