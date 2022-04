“Cerco nell’immondizia”, il dramma di un ex concorrente dell’Isola dei Famosi: la triste confessione

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato di essere stato usato e poi gettato come un rifiuto: oggi vive cercando nell’immondizia oggetti da rivendere. Ecco l’incredibile racconto ed il commento sull’ultima edizione del reality show.

A modo suo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si era reso protagonista grazie alla sua simpatia e veracità. Confondendo spesso l’italiano con il dialetto romano, aveva lanciato la moda dello “spacchino“, ovvero l’esibizionismo estremo del proprio corpo e di quello spazio fra i pettorali maschili nei corpi più allenati.

Bisogna anche sottolineare che Davide Di Porto, che fu mattatore de L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2010, all’epoca faceva come lavoro proprio il personal trainer. Sembrerebbe che, però, questo lavoro non gli abbia mai dato la possibilità di guadagnarsi da vivere, ed allo stesso tempo il mondo dello spettacolo gli abbia chiuso le porte in faccia.

I tentativi andati a vuoto nel mondo dello spettacolo

Dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi 2010, infatti, Davide Di Porto aveva provato a debuttare come cantante, con scarso successo. Era già reduce da Tv Flop, che non era riuscito ad attirare l’attenzione degli spettatori. La sua schiettezza non gli ha mai fatto nascondere di aver avuto dei problemi economici, che l’hanno portato ad alcune scelte.

Il personal trainer ha infatti debuttato anche nel mondo dei film porno, che ad oggi sembrerebbe aver abbandonato. Il portale davidedimaggio.it riporta che, inizialmente, a causa di questa scelta, Davide Di Porto fu cacciato di casa dalla famiglia. Oltre alla questione economica, però, sembrerebbe che lui abbia anche voluto questa esperienza.

L’Isola dei Famosi, il dramma dell’ex concorrente che oggi vive di espedienti cercando oggetti da rivendere nell’immondizia

Nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2010 ha rilasciato alcune dichiarazioni shock. Davide Di Porto ha infatti ammesso senza problemi di vivere di espedienti. Per guadagnare cercherebbe nell’immondizia degli oggetti da rivendere. Il mondo del porno, lascia intendere, non è un bell’ambiente come sembra.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha delle parole durissime anche contro il mondo dello spettacolo: “Mi hanno gettato come un rifiuto dopo avermi usato“. Di Porto avrebbe voglia di tornare in televisione, soprattutto ora che vede i personaggi che stanno partecipando all’Isola: “Perchè partecipano playboy scaduti come Zequila e non me?“.

Ecco un video d’archivio di Davide Di Porto: