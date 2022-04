“E’ importantissimo”, il messaggio disperato di Antonella Clerici: pubblico in allerta

Messaggio disperato di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno: “E’ importantissimo”. Scopriamo cos’è successo.

Ancora una volta l’amatissima conduttrice Rai è riuscita ad entrare nelle case degli italiani con un appello fondamentale: “Dev’essere a noi cara, soprattutto ai giovanissimi”.

Come tutti ben sanno, al timone del proprio programma, Antonella Clerici non perde occasione per diffondere messaggi importanti e riflessioni accurate al fine di spronare il proprio pubblico a compiere sempre la mossa giusta. Ed ecco che anche oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, la Clerici a ‘E’ sempre mezzogiorno’ ha evidenziato quanto sia importante prendersi cura del proprio pianeta.

“La terra dev’essere a noi cara, soprattutto ai giovanissimi”, ha chiosato la conduttrice originaria di Legnano. Ma non è tutto! Antonella ha chiesto ai propri fan cosa faremmo noi senza il nostro pianeta: “La terra è importantissima”. Dunque, l’invito della conduttrice Rai è stato quello di averne la massima cura soprattutto in questo momento storico così difficile.

Antonella Clerici, l’appello al suo pubblico: “Preservare il nostro pianeta è importante”

Come dicevamo a ‘E’ sempre mezzogiorno’ Antonella Clerici ha dato un’altra delle sue lezioni di vita. In occasione della Giornata Mondiale della Terra la conduttrice Rai ha sottolineato che “preservare il nostro pianeta è importantissimo”. L’invito della Clerici è stato soprattutto quello di educare i più piccoli facendoli stare a stretto contatto con la natura.

“Cerchiamo di stare tutti più a contatto con la natura – Ha detto Antonella Clerici in apertura della sua trasmissione -.Pensiamo alle farfalle e alla loro libertà. Perché no? Anche ai nostri scoiattolini”. Insomma, ancora una volta l’amata conduttrice di Legnano ha trovato il modo giusto per entrare nelle case degli italiani con un messaggio di estrema importanza.