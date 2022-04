Don Matteo, incidente per un amatissimo volto della serie TV: fan sconcertati. A raccontarlo è stato lo stesso protagonista su Instagram

Nelle stories del profilo di Maurizio Lastrico, figura cardine della tredicesima stagione della serie, si apprende cosa è successo nello specifico. Sono rimasti tutti allibiti.

E’ stata senza dubbio una delle serie più amate della Rai negli ultimi quindici anni. Don Matteo ha sempre riscosso un numero di ascolti sopra alla concorrenza, merito della bella sceneggiatura e della bravura degli interpreti, Terence Hill e Nino Frassica su tutti. Proprio nella serata di ieri, giovedì 21 aprile, è andata in onda l’ultima puntata che vedeva protagonista Mario Girotti o almeno questo in base agli annunci. Il prete sarebbe infatti stato rapito e questo lascia dubbi su una sua possibile ricomparsa prima della fine di questa 13sima stagione. Nel frattempo, fuori dal set, anche un altro volto noto del programma ha subito una brutta disavventura, che lui stesso ha voluto raccontare tramite il proprio profilo Instagram.

Maurizio Lastrico, che interpreta il PM Marco Nardi, attraverso alcune stories ha spiegato per filo e per segno la vicenda che lo ha visto coinvolto in queste ore.

Don Matteo, incidente in aeroporto per Maurizio Lastrico: cosa è accaduto

“Ragazzi iniziamo alla grande”, ha esordito l’attore mentre si trovava in una stazione dei treni. Da Genova, sua città natale, infatti, doveva spostarsi a Roma per lavoro. Quando però è andato in aeroporto ha avuto una brutta sorpresa. Queste le sue parole:

“Sono andato in aeroporto e non ho trovato il documento. Al gate mi hanno rispedito indietro”. Poi proseguendo dice: “Pazienza, dovevo partire con una bella denuncia di documenti”.

Dopo di che, senza perdere il sorriso e il buon umore che lo contraddistinguono, Maurizio Lastrico aveva lanciato l’appuntamento proprio per la puntata andata in onda ieri sera.

“Appuntamento imperdibile con l’ultima puntata con Terence Hill“. In realtà, come abbiamo detto, potrebbe anche non essere stato proprio il commiato finale ma lo scopriremo solo in seguito. Per quanto riguarda invece il ruolo di Lastrico, ovvero il PM Marco Nardi, i fan prestano grande attenzione, per capire come andrà a finire la storia con la sua capitana, di cui è ancora follemente innamorato. Purtroppo però, proprio quando voleva dichiararsi ha capito che lei non cambierà mai e che insieme non potrebbero andare veramente d’accordo.

Per il futuro l’attore ligure, dopo Don Matteo, starebbe invece lavorando ad un progetto internazionale, di cui a breve potremmo saperne di più.