Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime: Tina Cipollari una furia

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Ida Platano scoppia in lacrime mentre la biona opinionista Tina Cipollari è una furia.

Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne che oggi torna in onda con una puntata ricca di colpi di scena. In primis c’è da rivelare il ritorno di Riccardo Guarnieri e il riavvicinamento di quest’ultimo a Ida Platano.

La dama siciliana ha ammesso di non essere indifferente al fascino del suo ex e questa sue esternazione ha scatenato l’ira di Tina Cipollari che non perde occasione per commentare il rapporto tra il cavaliere pugliese e la dama. Come si evince dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, dovrebbe esserci un durissimo scontro tra Ida Platano e l’opinionista Tina Cipollari. La discussione tra la dama del trono over e la bionda opinionista sarà particolarmente accesa e si concluderà con le lacrime della dama siciliana. Il motivo dello scontro non è stato svelato e si scoprirà nel corso della puntata di Uomini e Donne. Se tutto è scaturito dalla presenza di Riccardo in studio, questo al momento non si sa, ma durante la puntata le cose saranno più chiare a tutti.

Anticipazioni Uomini e Donne, rissa sfiorata e lacrime in studio: Tina Cipollari è una furia

Nonostante Riccardo Guarnieri abbia riallacciato i contatti con Ida Platano, non perde l’occasione di conoscere nuove dame. Il cavaliere pugliese non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di tornare a corteggiare Ida con cui ha vissuto una storia turbolenta. Riccardo così ha deciso di uscire con Gloria con la quale, però, ha ammesso di provare solo una forte attrazione fisica.

Pur essendo molto interessata a Riccardo, Gloria ha così scelto di prendersi del tempo prima di decidere se continuare o meno ma nella puntata di oggi di Uomini e Donne, una scelta di Guarnieri cambierà tutto. Riccardo, difatti, ha iniziato una conoscenza con Mariagrazia. Di fronte alla presenza di un’altra donna, Gloria decide di chiudere definitivamente.