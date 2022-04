Anticipazioni Una Vita, uscita di scena improvvisa: Sabina ha scoperto tutto

I telespettatori di Una Vita stanno vivendo un momento molto concitato della trama della soap opera: tutte le anticipazioni

Per i telespettatori di Una Vita questo è un momento molto importante per l’evoluzione della trama. Al centro c’è la famiglia Olmedo e Daniela che ha una relazione con Miguel: come finiranno le cose?

Ad Acacias le cose procedono a pieno regime e giorno dopo giorno la famiglia Olmedo finisce sempre più sotto scacco. Miguel ha finalmente scoperto la verità sui suoi genitori e sulla rapina e si è duramente scontrato con i suoi nonni quando hanno cominciato a parlare male di Daniela di cui il giovane avvocato sembra essere innamorato. Tra i due è anche scattato un bacio, ma non è passato troppo tempo che Miguel l’ha beccata in compagnia della polizia. Cosa ci faceva la cameriera con loro? I suoi nonni hanno ragione sul suo conto?

Ad aggravare la posizione di Daniela c’è il fatto che Miguel la coglie il flagrante mentre lei è nella cantina del ristorante degli Olmedo a scovare prove che incastri la famiglia come responsabile di una rapina.

Anticipazioni Una Vita, Daniela lascia Acacias: la delusione di Miguel

A questo punto il giovane avvocato si sente profondamente tradito dalla cameriera del ristorante di famiglia e la rimprovera duramente. Daniela ci tiene a ribadire che i sentimenti che prova nei suoi confronti sono veri e che tutto ciò che ha provato e detto negli ultimi tempi con lui non è stato solo per la circostanza. Nonostante quello è l’unico dato su cui non ha mai mentito, la cameriera è stata costretta a raccontare la verità a Miguel. A seguito del confronto evidentemente molto acceso, Daniela lascia Acacias ed anche il giovane avvocato. Prima di andar via, tuttavia, la cameriera lascia una lettera attraverso cui assicura che non denuncerà la sua famiglia. La storia di Daniela si chiuderà con la cameriera che non porterà a termine il suo piano, non denuncerà la Famiglia Olmedo e difficilmente si può pensare di rivederla con Miguel.

Una Vita è in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10 a seguito di Beautiful.