Amici 21, allievo non trattiene le lacrime: “Ho problemi più seri, non mi va di stare male”

La tensione per il Serale continua a giocare brutti scherzi agli allievi di Amici 21: in lacrime dopo il richiamo dell’insegnante.

Dopo aver ascoltato alcune affermazioni che non le sono affatto piaciute, Lorella Cuccarini ha chiesto immediatamente il confronto con un allievo del talent show di Maria De Filippi: la reazione ha sorpreso tutti.

Dopo aver messo in discussione il meccanismo del guanto di sfida, accusando per lo più Lorella Cuccarini di mettere in difficoltà gli allievi degli altri insegnanti, sebbene dica il contrario, Luigi Strangis è stato chiamato per un confronto con la diretta interessata. Lorella nel daytime odierno gli ha fatto notare cosa non le è piaciuto sentire.

Nello specifico le parole dette da Strangis sono le seguenti: “Carina, equa.. ma il brano è femminile e ovviamente c’è Sissi. E’ più a loro favore. Così tanto equo non mi pare, dal mio punto di vista”, ha chiosato il cantante di Amici 21 sottolineando che per quanto possa essere carina, Lorella dentro cova qualcosa.

Dopo aver fatto riascoltare le suddette parole a Luigi Strangis, Lorella ha replicato: “Non conosci la mia storia professionale e personale. Io ho sempre detto ciò che penso e a volte ne ho pagate le conseguenze. Non posso accettare che tu dica questo“. A questo punto l’insegnante di Maria De Filippi ha sottolineato che i guanti di sfida le servono per invogliare i suoi allievi a fare di meglio e non per penalizzare gli altri: “Mi dispiace che tu pensi cose che non mi rappresentano”, ha aggiunto Lorella.

Luigi Strangis in lacrime ad Amici 21: “Ho attaccato lei per non attaccare i miei compagni”

Dopo il richiamo subito dall’insegnate di canto, Luigi Strangis si è scusato ed ha immediatamente cercato di giustificarsi. “È lecito che io possa pensare altro. Lo ha detto anche lei ad Alex, che è lecito che pensi quello che vuole quando ha detto determinate cose. Quindi è lecito che io pensi ciò che voglio!“, ha chiosato il 20enne di Lamezia Terme.

A questo punto Lorella ha dato ragione al cantante ma allo stesso tempo ha precisato: “Tu sei libero di dire su di me ciò che pensi, ma se pensi una cosa che è sbagliata io te lo devo dire.:”. Il discorso intanto è andato avanti fino all’intervento di Maria De Filippi. La padrona di casa ha preso il controllo della situazione per fare chiarezza tra Luigi e Lorella.

La reazione dell’allievo di canto ha spiazzato tutti. Luigi Strangis si è lasciato andare ad un lungo pianto, frutto di tutta la tensione accumulata nelle ultime settimane con l’inizio del Serale. Ma non è tutto, tra i due c’è stato un grandissimo equivoco: Luigi se la sarebbe presa con Lorella per evitare di discutere con Alex. “Ho attaccato lei per non attaccare i miei compagni. Mi sembra scorretto farlo con loro. Con lei è stato più facile”, ha detto il 20enne.