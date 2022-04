WhatsApp, milioni di italiani in pericolo: l’ultima minaccia è terribile

Un nuovo pericolo su WhatsApp sta mettendo in pericolo milioni di italiani. Andiamo quindi a vedere l’ultima minaccia per gli utenti nostrani.

Sono sempre tantissimi i pericoli presenti su WhatsApp, ma l’ultimo tra quelli segnalati dagli utenti sta mandando nel panico gran parte degli account. Scopriamo quindi cosa sta succedendo all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea di Meta.

Su WhatsApp sono sempre tantissimi i tentativi di truffe da parte degli hacker, che mettono a rischio gli account dell’innocente utenza. Adesso l’ultimo pericolo è stato rivelato dal prezioso lavoro del portale RedHotCyber. Infatti stando all’ultima indagine un potenziale problema potrebbe riguardare diverse utenze telefoniche italiane. Infatti su BreachForum in questi giorni è apparso un annuncio di vendita di alcuni numeri di telefono desunti da WhatsApp che riguardano diversi Paesi in tutto il mondo.

In questo lunghissimo elenco figura anche l’Italia, con diversi numeri del BelPaese messi in vendita proprio sull’annuncio. Inoltre il totale dei numeri messi in vendita supererebbe addirittura i 19 milioni di contatti. Quindi questo significa che sono tantissimi i dati sensibili a rischio, ma che soprattutto una notizia del genere potrebbe far proliferare le truffe all’interno dell’applicazione. Nell’elenco si sottolinea come questi dati siano verificati e come siano effettivamente corrispondenti a numeri di telefono attivi. Vedremo quindi se interverrà l’applicazione o se ci penserà direttamente la Polizia Postale.

WhatsApp, nuova funzione in arrivo: è possibile nascondere l’ultimo accesso solo ad alcuni contatti

Non finiscono mai le novità su WhatsApp, con l’applicazione che adesso ha aggiunto una nuova funzione. Infatti adesso sull’applicazione sarà possibile nascondere il proprio ultimo accesso a dei contatti in specifico. A rivelarlo, ancora una volta, ci ha pensato il portale WABetaInfo che annuncia un aggiornamento del sistema di messaggistica che consentirà di oscurare il momento in cui si entra sull’app a una persona o a un gruppo di persone, che appunto possiamo ritenere ‘indesiderate’.

Infatti prima di questo aggiornamento era possibile nascondere questa informazione o a ‘tutti‘ o a ‘nessuno‘. Adesso gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti ad aggiungere la voce ‘i miei contatti tranne…‘, specificando quindi quelle persone che riteniamo non gradite o con cui non vogliamo confrontarci per le più svariate ragioni del mondo. Inoltre gli utenti esclusi quindi non avranno nemmeno la possibilità di visionare la foto del profilo di chi ha deciso di non farsi seguire. Questo è quindi l’ultimo aggiornamento che fa fare un passo in avanti a WhatsApp più che gradito dagli utenti.