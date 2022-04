Signorini ha scelto Soleil Sorge per il GF Vip 7: indiscrezione stupefacente

A settembre partirà il GF Vip 7 ed Alfonso Signorini si è già prenotato la presenza di Soleil Sorge: l’indiscrezione fa impazzire i fan

Il padrone di casa del GF Vip 7 punta sempre più in alto e prova a superare i suoi stessi record con un cast formidabile. Per farlo è giusto puntare sul cavallo vincente della scorsa edizione che è uscita a poche settimane dalla finale.

È convinzione di molti il fatto che Soleil Sorge sia uscita dal GF Vip 6 in anticipo senza vincere il programma perché già impegnata con Barbara d’Urso nei panni di opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Resta di fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata molto amata all’interno del reality show ed ha fatto molto discutere di sé, pur cercando di essere sempre dalla parte della ragione.

Alfonso Signorini è chiamato ad un arduo compito a partire da settembre: mettere su un cast che possa fargli superare ogni record dell’anno precedente e convincere Mediaset a confermarlo ancora al timone del reality show tra i più seguiti in Italia.

Soleil Sorge al GF Vip 7: l’indiscrezione sul nuovo ruolo dell’influencer

Grazie all’esperienza al Grande Fratello VIP, nonostante non ne sia uscita vincitrice, Soleil Sorge è riuscita a farsi immediatamente spazio nel mondo dello spettacolo a partire da Italia 1. Per i progetti futuri ci sono tantissime indiscrezioni, tra cui la conduzione del programma al cui timone, attualmente, c’è Giorgia Venturini, X-Style, ma soprattutto in un gran ritorno al reality show che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. È evidente che riproporla come concorrente del GF Vip 7 non avrebbe i frutti sperati, ma per lei Alfonso Signorini avrebbe pensato ad un ruolo da opinionista. Tutto sommato, l’ex di Luca Onestini non potrebbe aver migliore occupazione in un programma che lei conosce molto bene e con il suo caratterino.

È chiaro che per ora si tratta di un’indiscrezione che indubbiamente potrebbe trasformarsi in realtà e creare il delirio per il reality show. Alfonso Signorini conosce Soleil e sa che è una carta vincente, nonostante gli attriti che ci sono stati tra i due.