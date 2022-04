Regina Elisabetta, incredibile decisione nel giorno del suo compleanno: tutto vero! Sua Maestà taglia il grande traguardo dei 96 anni

Non solo il Giubileo di Platino, ma anche il raggiungimento di una veneranda età rendono Elisabetta II davvero senza precedenti. Per lei è pronta una sorpresa speciale.

E’ senza dubbio una delle icone del ‘900, che ancora regge botta anche nel nuovo millennio. La Regina Elisabetta ha attraversato epoche storiche davvero impensabili, rimanendo sempre saldamente al comando del Regno Unito. Quest’anno taglia il traguardo dei 70 anni di monarchia, risultato mai raggiunto prima da nessuno in Inghilterra. A questo si aggiunge il suo compleanno di quest’oggi, in cui compie la bellezza di 96 anni. La sua salute è ancora buona, nonostante l’infezione da Covid-19 subita in questo primo scorcio di 2022. Qualche piccola difficoltà di deambulazione non può fermare lo spirito di una vera combattente, sempre in prima linea per eventi pubblici ed istituzionali. Una lavoratrice instancabile che ha saputo conquistare il cuore dei suoi sudditi. Per il magnifico traguardo del Giubileo di Platino sono in corso i preparativi per la festa di giugno. Una riunione sommaria di tutta la Royal Family, per mettersi alle spalle anche i due anni di pandemia e le continue restrizioni.

Visto che si tratta di un evento speciale, a Palazzo stanno pensando di fare le cose in grande anche per quanto concerne l’accompagnamento musicale.

Tra il 2 il 5 del prossimo mese di giugno Buckingham Palace si prepara ad accogliere un gran numero di persone, tutte riunite per Sua Maestà la Regina Elisabetta. Sabato 4 è in programma un concerto, dove una grande orchestra dovrebbe accompagnare una serie di grandi artisti davanti a un pubblico di circa diecimila persone.

Al momento l’unico confermato è George Ezra, ma in questi giorni dovrebbero essere annunciati altri nomi, tra cui anche un gruppo eccezionale. Stiamo parlando addirittura dei Queen (nomen omen). A darne notizia è stato il grande Brian May, che in una recente intervista alla BBC Radio 2 ha dichiarato: “Non sono sicuro di poterlo dire ma credo che potrebbe succedere qualcosa“. Parole che hanno mandato in visibilio i tantissimi fan della band inglese, orfana ormai dal 1991 del suo frontman Freddie Mercury. Sarebbe una grandissima occasione per vederli nuovamente all’opera, in uno scenario speciale e con brividi assicurati.