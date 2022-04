Via da Mediaset per condurre subito un programma Rai: colpo di scena in TV

Somiglia ad un copione già visto, ma con un finale diverso: da Mediaset corre in Rai per la conduzione di un programma

Un nuovo programma Rai è stato subito affidato ad un volto Mediaset che non ci ha pensato due volte su. Il percorso è simile ad un’altra conoscenza della TV italiana: un vero e proprio colpo di scena.

Un’esperienza molto breve sull’Isola dei Famosi dove ha mostrato a chiare lettere la sua leadership salvo essere costretta ad abbandonare per il grave infortunio rimediato, Roberta Morise non si dà per vinta ed è pronta a rimettersi in gioco in TV. Al di là dei dissapori con Lory Del Santo, la conduttrice non ha avuto modo di mostrare al pubblico italiano di che pasta è fatta, tranne quando ha provato a resistere per oltre 2 minuti alla prova del fuoco in Honduras che le è costata l’abbandono del reality show.

Ospite a Verissimo questo weekend, l’ex naufraga ha rivelato qualche dettaglio sull’addio a I Fatti Vostri: “Ci rimasi male perché quel programma per me era uno di quei programmi al quale posso dire di essere stata più legata, è stato una sorta di palestra dopo tanti anni. Non me lo aspettavo. Il programma era I Fatti Vostri. C’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo andavamo d’accordissimo. Zio Giancarlo! Ci siamo amati reciprocamente. Ognuno aveva i suoi spazi, condividevamo il programma in maniera serena. Ora a I Fatti Vostri non c’è neanche più Giancarlo, ci hanno mandato tutti a casa”.

Da Mediaset a Rai, Roberta Morise torna nei panni di conduttrice

Un percorso in Honduras simile a quello di Elisa Isoardi che, però, dopo l’esclusione dal programma è stata abbandonata a sé stessa e mai più recuperata, destino diverso per Roberta Morise che è già pronta a rimboccarsi le maniche e scendere nuovamente in campo con la Rai.

Da inizio giugno, infatti, l’ex naufraga e conduttrice sarà al timone del programma Camper che prenderà il posto nella fascia oraria di È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici che andrà in vacanza. Ad accompagnare la conduttrice ci sarà Tito, alias Nicola Prudente.