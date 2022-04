Katia Ricciarelli torna in tv dopo il GF Vip: sarà concorrente di un celebre show. La cantante lirica è pronta a rimettersi in gioco

Il format della Rai la attende e lei non si è fatta pregare. Rivedremo presto la Ricciarelli sul piccolo schermo in un importante programma in prima serata.

Abbiamo imparato a conoscerla come concorrente di reality dal lontano 2006, quando prese parte alla terza edizione de ‘La Fattoria‘ su Canale 5, il format condotto da Barbara D’Urso. Nel corso degli anni il suo nome è stato accostato all’Isola dei Famosi (come opinionista) e al Grande Fratello Vip (come concorrente). Katia Ricciarelli è ormai diventata un volto notissimo del piccolo schermo, dopo aver calcato per anni i palchi più importanti della musica lirica. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata proprio tra le protagoniste recentemente della Casa di Cinecittà, facendo discutere non poco sia i coinquilini che i telespettatori da casa. Dopo aver concluso l’esperienza con il reality di Mediaset, adesso la Ricciarelli sembra pronta a tuffarsi in un’altra avventura professionale. Questa volta dovrebbe passare in Rai come concorrente di Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti.

Katia Ricciarelli torna in tv dopo il GF Vip: Carlo Conti la vuole a Tale e Quale Show

Lo show tornerà su Rai Uno, in prima serata in autunno, e tra i volti noti che potrebbero essere coinvolti c’è proprio quello dell’ex soprano. Tra l’altro la scelta di ricorrere ad alcuni volti protagonisti del Grande Fratello Vip non è nuova per Carlo Conti, visto che negli anni passati ha coinvolto nel suo format gente come Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Oltre alla Ricciarelli, recentemente si era parlato anche di Jessica Selassiè, sorella di Lulù e altra partecipante alla Casa più spiata d’Italia. A quanto pare, però, la diretta interessata avrebbe declinato, non sentendosi adatta ad un ruolo del genere.

Tale e Quale Show è uno dei programmi di punta della Rai e riaprirà i battenti dopo l’estate. Dopo svariati anni continua ad ottenere numeri di ascolto davvero interessanti, nemmeno lontanamente paragonabili a surrogati del genere come Star in the star, con Ilary Blasi. Carlo Conti vuole allestire un cast di primissimo ordine per sbancare la concorrenza anche nella prossima stagione.