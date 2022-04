Jeremias Rodriguez in lacrime davanti a tutti: cos’è successo dopo l’addio all’Isola dei Famosi

Dopo l’addio all’Isola dei Famosi Jeremias non trattiene le lacrime: in singhiozzo davanti a tutti. Scopriamo cos’è successo all’ex naufrago.

A distanza di un mese e solo dopo l’eliminazione di suo padre Guastavo, Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality di Mediaset: “E’ un mondo che a me non piace”. Scopriamo cos’è successo dopo l’addio.

Dopo aver abbandona l’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez non ha esitato a farsi vedere in un mare di lacrime. Il fratello di Belen e Cecilia è approdato sulle spiagge dell’Honduras in qualità di naufrago assieme a suo padre Gustavo, ma dopo l’eliminazione del Rodriguez senior, il 33enne non ha resistito molti giorni in solitudine: “Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality ed è un mondo che a me non piace“.

Rientrato in Italia, Jeremias all’aeroporto è stato accolto dalle braccia della sua ragazza, Deborah Togni. Un momento di grandissima emozione per il fratello di Belen che non è riuscito a trattenere le lacrime. D’altronde l’ex naufrago aveva espresso il desiderio di tornare dalla sua famiglia nonché da Deborah e il suo pianto a dirotto è stato la dimostrazione vincente.

“Sei la cosa più importante. Voglio tornare a casa”, spunta fuori un messaggio di Jeremias a Deborah: detto, fatto!

Dopo un mese trascorso in Honduras all’Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez è tornato dalla sua famiglia nonché dalla sua fidanzata. Atterrato in Italia il 33enne è stato accolto proprio da Deborah. Su Instagram la ragazza ha pubblicato nelle Stories il momento del loro abbraccio che tanto sta facendo emozionare i fan in queste ore.

Ma a sorprendere tutti è un messaggio condiviso dall’assistente di volo e scritto probabilmente da Jeremias quando era ancora lontano: “Darò valore ad ogni cosa. Amore sei la cosa più importante della mia vita. Voglio tornare a casa!”. Insomma, adesso che il Rodriguez è tornato a casa, può serenamente godersi la fidanzata e la famiglia.