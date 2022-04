Isola dei Famosi, è ufficiale: vanno via definitivamente. La notizia turba tutti

Isola dei Famosi, nuovi cambiamenti in arrivo: è l’ennesima volta che Mediaset mescola le carte. Tutti i dettagli.

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi 2022 dove tutto può cambiare. E difatti è proprio così: vanno via definitivamente e a deciderlo sono stati gli autori del seguitissimo reality condotto da Ilary Blasi su Canale Cinque.

Come recita lo slogan di questo anno, all’Isola dei Famosi “tutto può cambiare”, ed è proprio così! La 16esima edizione del reality show di Mediaset aveva deciso di cambiare volto creando tra i concorrenti delle coppie. Adesso però qualcosa sta per cambiare: stando all’ultima decisione presa dai piani alti, dopo aver sciolto le coppie via anche le squadre.

Dunque, la decima puntata in onda domani sera, venerdì 22 aprile 2022, riserverà nuove sorprese al pubblico di Canale Cinque. Stando ai rumors a far cambiare nuovamente le cose è stato l’insuccesso delle tribù. Non ci resta altro che seguire l’Isola dei Famosi per scoprire quale sarà la reazione dei naufraghi di fronte a questa ennesima inversione di rotta.

Isola dei Famosi, il decimo appuntamento in onda venerdì 22 aprile: nuova sfida per la Blasi

Dopo l’annuncio dato da Ilary Blasi in diretta all’Isola dei Famosi, Mediaset ci ha ripensato ed ha cambiato nuovamente tutto. L’amata conduttrice, per lasciare spazio a Supervivientes, aveva dato al suo pubblico appuntamento a lunedì 25 aprile con la decima puntata del reality. Ma a distanza di poche ore da Cologno Monzese si è deciso diversamente: la Blasi si collegherà con i naufraghi venerdì 23 aprile.

Come ha spiegato la padrona di casa in puntata, il secondo appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì per non interferire con il reality spagnolo trasmesso solo una volta a settimana. Il cambio di programmazione vedrà adesso Ilary Blasi sfidare The Band con al timone Carlo Conti. Dopo Don Matteo, come se ne uscirà adesso la conduttrice romana? Staremo a vedere.