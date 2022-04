Isola dei Famosi, clamorosa accusa al reality della Blasi: tutto truccato

Clamorosa accusa all’Isola dei Famosi: Estefania punta il dito contro Licia. Scopriamo insieme cos’è successo in queste ore.

I colpi di scena all’Isola dei Famosi 2022 non smettono di stupire il pubblico di Canale Cinque. L’accusa avanzata da Estefania ha creato il caos sia in Italia che in Honduras: tutti i dettagli.

Scoppia una nuova polemica all’Isola dei Famosi 2022. Come abbiamo visto nel daytime odierno, gli autori del programma hanno lanciato una sfida ai due leader delle tribù, Nicolas Vaporidis e Licia Nunez. I due hanno dovuto attraversare un sentiero per arrivare davanti ad un meritatissimo premio: due piatti o una ciotola di pasta.

Ma non è tutto. Ai Nicola e Licia è stato chiesto di fare una scelta, ovvero, decidere se mangiare da soli la ciotola di pasta o se condividere i due piatti con le rispettive tribù escludendo però due naufraghi. A questo punto Vaporidis e Nunez hanno deciso di dare anche ai loro compagni l’opportunità di mangiare. Nel primo caso però sono stati esclusi Marco Senise e Lory Del Santo. Licia invece ha voluto escludere Marco Cucolo e la coppia formata da Estefania e Roger. In questo caso i due hanno preso in malo modo la scelta di Lica.

Isola dei Famosi, Estefania contro Licia e il programma di Ilary Blasi

Esplode un nuovo caso all’Isola dei Famosi dopo la terribile accusa di Estefania. La modella argentina sostiene che Licia abbia espressamente chiesto di vincere alla prova leader. Dopo le accuse le due naufraghe hanno avuto un accesissimo diverbio. Addirittura mentre Licia cercava di motivare la sua scelta, ovvero eliminare una coppia, Roger ha voltato le spalle allontanandosi.

Ma chi tra Licia ed Estephania ha ragione? La Nunes ha realmente chiesto di barare? Ebbene, ad avvalorare la versione dell’attrice ci ha pensato Alessandro durante il suo confessionale: “Confermo che Licia ha chiesto di essere leader e di mollare la presa!”. Ma di tutt’altro avviso continua ad essere invece Licia, convinta di essersi meritata la vittoria.