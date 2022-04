Il Paradiso delle Signore, che bomba: tornano due super protagonisti!

Una grande bomba è pronta a lasciare a bocca aperta tutti i fan de ‘Il Paradiso delle Signore’: due protagonisti sono pronti a tornare.

Il Paradiso delle Signore si avvicina al finale della sua sesta stagione. La soap opera si è confermato un punto saldo del palinsesto Rai, attirando migliaia di telespettatori ogni giorno. A breve, inoltre, i fan riaccoglieranno due dei protagonisti più amati.

Tutti i telespettatori sono pronti ad assistere al finale della sesta stagione de ‘Il Paradiso delle Signore‘, che da diverso tempo accompagna il primo pomeriggio di Rai 1. Secondo le anticipazioni nell’ultima puntata quindi tutti potranno assistere al matrimonio tra Salvo e Anna. Dopo tante peripezie finalmente il giovane barista e la contabile potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore. Questo avvenimento accadrà soprattutto perché la piccola Irene, affezionata ad Agnese e Armando, ha dato il suo benestare sia al matrimonio che al trasferimento a Milano.

Tra gli invitati all’attesissima cerimonia ci sarà anche il ritorno di due grandissimi protagonisti della serie televisiva. Stando alle indiscrezioni, infatti, riappariranno nella soap opera Rai anche Elena ed Antonio Amato. Ad interpretare i due, rispettivamente cognata e fratello dello sposo, ci penseranno sempre Giulia Petrungaro e Giulio Maria Corso. I due attori infatti avranno un breve cameo nel corso dell’ultima puntata. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni spuntate sull’ultima puntata della serie televisiva.

Il Paradiso delle Signore, tornano Elena ed Antonio Amato: breve cameo nell’ultima puntata

Tutte le anticipazioni degli ultimi giorni de Il Paradiso delle Signore si sono rivelate fondate. Infatti nell’ultima puntata appare certa la presenza di Giulia Petrungaro e Giulio Maria Corso, che appunto interpretano i personaggi di Elena ed Antonio Amato. A confermare il tutto ci hanno pensato proprio i due attori, postando sui social delle immagini in abiti da cerimonia con alle spalle quello che sembrava il set della soap. Proprio da questi scatti è iniziata a circolare la voce di un loro ritorno all’interno della trasmissione.

Inoltre un’altra conferma è arrivata dalle foto trapelate sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove appunto si vedono la giovane attrice insieme ad altre protagoniste, si ha avuto la conferma del loro ritorno che tuttavia non sarà l’unico. Mentre invece non ci sarà il ritorno di Marta, il cui arrivo era previsto per il finale di stagione. Infine sempre secondo quanto trapelato, dopo le nozze ci saranno i primi problemi tra Salvo ed Anna. Non ci resta quindi che aspettare l’ultima puntata per capire come terminerà questa stagione.