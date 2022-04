GF Vip 7, tra i concorrenti anche un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021: assurdo!

Tra i concorrenti del prossimo GF Vip 7 potrebbe esserci anche un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: andiamo a vedere di chi si tratta.

Sono già iniziati i preparativi per il prossimo Grande Fratello Vip 7. Tantissime già le candidature recapitate da Alfonso Signorini e tra queste ci sarebbe anche un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi.

Ancora deve concludersi l’Isola dei Famosi ed in Mediaset, ma soprattutto in rete, si inizia già a parlare di Grande Fratello Vip 7. Infatti nelle ultime ore sarebbe spuntata una candidatura eccellente per la trasmissione di Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Drusilla Gucci, attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, che si è detta favorevole a partecipare alla nuova edizione della casa più spiata dagli italiani.

In questa stagione televisiva proprio Chiofalo è uno dei protagonisti del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno. Drusilla ha quindi espresso le sue intenzioni durante un’ospitata al format Pupa Party, in onda su Mediaset Play. Quindi la 26enne originaria di Firenze ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Se me lo propongono sarebbe un modo per combattere il mio essere asociale, chiusa in casa con altri esseri umani. Lo farei per vedere come reagisco anche io“. Andiamo quindi a vedere le scottanti rivelazioni della Gucci.

GF Vip 7, Drusilla Gucci si candida: pronta ad entrare nella Casa

Drusilla Gucci sta assistendo all’esperienza del fidanzato, Francesco Chiofalo, all’interno della Pupa ed il Secchione. La 26enne per iniziare sulla sua storia d’amore con il pupo che in una puntata non ha nascosto la sua ansia quando l’ha ripreso dicendogli di tenere le mani in tasca. Parlando a Pupa Party, Drusilla ha quindi affermato: “Per il momento non c’è crisi di nessun tipo, vediamo che succede. Io glielo detto nel caso non avesse recepito glielo faccio recepire nel mio modo. Insomma questo contatto fisico, quindi l’ho messo in guardia“.

Un fan ha quindi voluto chiederle se fino a questo momento il suo fidanzato l’ha deluso. Drusilla senza alcun dubbio ha subito risposto: “In questo preciso istante fino ad oggi no!” – poi ha precisato – “Andrò in villa, in studio, dipende dove mi fanno entrare, se fa qualcosa di male non sto zitta!“. Adesso quindi la 26enne sta monitorando con attenzione Chiofalo all’interno della trasmissione. Intanto mentre il fidanzato è impegnato con La Pupa e Il Secchione, Drusilla sogna di entrare nella casa del GF Vip 7.