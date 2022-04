Ex star de L’Isola dei Famosi a Ballando con le stelle 2022: è la prima concorrente

Tutto confermato: ci sarà la nuova stagione di Ballando con le stelle ed è stato svelato il nome del primo concorrente.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle 2021 si è conclusa sabato 18 dicembre con Arisa che si è aggiudicata la vittoria finale. Seconda Bianca Gascoigne e terzo Morgan a cui il risultato gli è stato stretto ed ha attaccato la giuria.

Il verdetto finale dell’ultima puntata dello show condotto dalla straordinaria Milly Carlucci, ha commosso ed emozionato le persone in studio e il pubblico da casa. L’ultima puntata si è aperta con la gara che ha visto sei coppie competere per il primo posto: Arisa e Vito Coppola, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron e, infine, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Tutti i ballerini hanno dato il meglio in questa competizione, ma Arisa è riuscita a trasmettere qualcosa in più dei suoi colleghi.

Ballando con le stelle, si riparte! Data di inizio e il nome del primo concorrente

Giunto alla sua diciassettesima edizione, Ballando con le stelle è ormai un format cult per la Rai. Bubino blog ha svelato quando il programma tornerà in onda dopo la vittoria di Arisa e Vito Coppola dello scorso dicembre e a quanto pare la prima puntata dello show è stata fissata per il prossimo sabato 8 ottobre. Andranno in onda dieci puntate e ad affiancare Milly Carlucci ci sarà ancora una volta Paolo Belli mentre non ci dovrebbero essere sorprese nella giuria. Infatti a dare i voti saranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv, una delle prime concorrenti di Ballando con le stelle 2022 sarà Paola Barale. Si tratterebbe di un ritorno in grande stile in tv per l’ex compagna di Raz Degan che da tempo è lontana dal piccolo schermo. La sua ultima esperienza televisiva risale al 2016, quando ha condotto Flight 616 su Italia Uno. L’anno successivo invece la Barale è stata la star dell’Isola dei Famosi. Per qualche giorno è volata in Honduras per passare del tempo con Raz Degan e molti sognavano un ritorno di fiamma tra i due, cosa che però non è avvenuta.