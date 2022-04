Don Matteo 13 anticipazioni, è finita definitivamente: telespettatori in lacrime

La prossima puntata di Don Matteo 13 metterà fine ad una vera e propria era. Andiamo quindi a scoprire tutte le anticipazioni a riguardo.

I telespettatori sono pronti ad assistere alla prossima puntata di Don Matteo 13, che però riserverà un addio eccellente. Infatti sarà anche l’ultima di Terence Hill, pronto a dire addio per lasciare spazio a Raoul Bova come nuovo protagonista: i dettagli.

La prima serata di questo giovedì 21 aprile sarà speciale per tutti i telespettatori Rai, specialmente per i fan di Don Matteo. Infatti quella di stasera sarà l’ultima puntata di Terence Hill all’interno della storica serie televisiva. La fiction più longeva della televisione italiana subirà un cambio di guardia epocale. A raccogliere la pesante eredità, come ormai è noto da tempo, ci penserà Raoul Bova.

Quindi l’attore italiano è pronto a prendere finalmente il ruolo da protagonista, andando ad imporsi sugli altri storici personaggi della serie ambientata a Spoleto. Bova andrà ad integrarsi nel cast oramai oleato composto da Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. In molti inoltre si chiedono con quale colonna musicale verrà accompagnato l’emozionante evento. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio di Don Matteo con Terence Hill.

Don Matteo 13, è l’ultima di Terence Hill: tutte le anticipazioni

Nell’ultima puntata con Terence Hill vedremo protagonista Franco Fanelli, fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ci sono diverse ragioni per cui l’uomo ha raggiunto Spoleto, infatti il tutto potrebbe essere legato all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. Mentre Federico e Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia. Tra i due c’è sempre stata una grandissima intesa.

Allo stesso tempo il maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle attenzioni di tutta Spoleto. Infatti Cecchini sarà coinvolto in un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui. Infine c’è Don Matteo che fuggirà improvvisamente da Spoleto lasciando tutti stupefatti. Dopo la grande preoccupazione, però si scoprirà che dietro la fuga ci sono dei motivi personali.