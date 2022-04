Belen Rodriguez, che mazzata: adesso è costretta a correre ai ripari

Mazzata non indifferente per Belén Rodríguez che smette di sorridere: bisogna correre immediatamente ai ripari

La showgirl argentina è impegnata in una nuova avventura che la vede protagonista su Italia 1 ogni mercoledì. Nonostante l’entusiasmo che spesso mostra sui suoi social network, non è abbastanza per il pubblico italiano.

Da inizio febbraio ad oggi, Belén Rodríguez è settimanalmente impegnata con Le Iene su Italia 1 insieme al suo collega ed amico Teo Mammucari con cui è stata spesso in TV. Nonostante la coppia che generalmente piace, il programma di Davide Parenti quest’anno non sta raccogliendo i risultati sperati mantenendosi sempre sulla stessa media di ascolti senza mai sforare di un po’ e far apparire un barlume di successo.

Anche la puntata di ieri, mercoledì 20 aprile, è stata vista da 1.309.000 spettatori pari all’8.5% di share. Decisamente meglio rispetto alla puntata della scorsa settimana, di mercoledì 13 aprile, che ha raccolto 1.268.000 milioni e 9.2% di share, ma mai un dato schiacciante che dia una prova di successo ai vertici Mediaset.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 20 aprile

Sembra impossibile ma a volte un atto di coraggio può cambiare tutto. 🍿 #TheHelp, ora su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/UpyzUDa1Nl pic.twitter.com/C1YMNxiwlq — Rai1 (@RaiUno) April 20, 2022

Rai Uno ha tirato fuori l’asso dalla manica con il film statunitense del 2011 di Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. The Help, film che ha vinto anche numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar a Octavia Spencer per la miglior attrice non protagonista, ha raccolto 2.695.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai 2, invece, The Good Doctor arriva a 1.019.000 spettatori pari al 4.3% di share e The Resident a 812.000 spettatori con il 3.9% di share. Per finire, Federica Sciarelli conferma ancora la sua supremazia collezionando 1.995.000 spettatori con il 10.2% di share su Rai Tre con Chi L’ha Visto?

Nonostante i risultati evidentemente a favore Rai, la partita di ritorno tra Juventus e Fiorentina valevole per l’accesso alla finale di Coppa Italia contro l’Inter portata a casa dalla Vecchia Signora ha raccolto 6.177.000 spettatori con uno share del 26.4% su Canale 5. Per finire, Rete 4 ha raccolto 791.000 spettatori con il 4.8% di share con Controcorrente – Prima Serata.