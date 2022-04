“È proprio una bambina”, fuoco e fiamme tra Gemma e Isabella Ricci: parole al vetriolo

Isabella Ricci e Gemma Galgani non se le sono mai mandate a dire, una nuova discussione è stata tirata in ballo

Le due dame di Uomini e Donne non hanno mai nascosto di non essere troppo affitti, in particolare la Galgani ha poco sopportato l’ingresso della collega al dating show che è riuscita ad uscirne in men che non si dica.

Isabella Ricci si sta godendo la sua bella vita insieme a Fabio Mantovani fuori da Uomini e Donne. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, né da un lato né dall’altro ci sono mai stati dubbi circa uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi e l’hanno fatto non appena sono stati certi l’uno dell’altra.

A breve, i due convoleranno a nozze e, nonostante a Isabella pesi il fatto di non poter avere dei figli propri -cosa di cui più volte ha ammesso di essersi pentita- è ben felice di vivere la sua vita con Fabio e i figli del suo precedente matrimonio che l’hanno accolta subito nel migliore dei modi.

Uomini e Donne, Isabella attacca di nuovo Gemma: parole al vetriolo

Isabella Ricci è tornata a parlare a Nuovo, ancora una volta della sua più grande rivale, Gemma Galgani: “Ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata. Per me si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni”.

Ancora una volta Isabella Ricci non è stata dolce nei confronti della collega di Uomini e Donne con cui non ha mai nascosto di avere dell’astio. Per finire ha concluso: “Dopo il primo bacio lei si costruisce castelli tutti suoi”, un consiglio spassionato che viene dal cuore di chi ci è passata è quello di non montare favole soltanto con poche uscite.