Uomini e Donne, sparita improvvisamente dal dating show: tutta la verità sulla puntata

All’interno dello studio del dating show Uomini e Donne è accaduto qualcosa di molto particolare: ecco la verità

Una serie di comportamenti strani della redazione del dating show ed una protagonista che è improvvisamente sparita dagli schermi: cos’è successo? È proprio la dama ad aver raccontato la verità su quanto accaduto.

Da qualche tempo, all’improvviso, Elena Scielzo è scomparsa dal parterre di dame di Uomini e Donne. Che fine ha fatto la dama? In molto se lo sono chiesti senza avere risposte fin quando non è stata lei stessa a parlare a MondoTV24. Tutto è accaduto in seguito ad una forte discussione con Biagio Di Maro che si è seduto ancora una volta al centro dello studio con una delle dame ed ha iniziato a raccontare della frequentazione. La dama che non ne può più dei teatrini ha attaccato duramente il cavaliere accusandolo di dire sempre le solite cose senza mai concludere nulla.

“Da lì inizia una discussione molto accesa, per la quale sono rimasta male”, in particolare Biagio avrebbe accusato Elena -spalleggiato da Armando Incarnato- di avere già un fidanzato fuori da Uomini e Donne che la Scielzo continua a ribadire trattarsi di un amico con cui condivide la passione per il cinema. Ciò che veramente l’ha ferita è “la calunnia”: “In quel momento mi sono trovata impreparata. Quei due si erano organizzati, fanno finta di essere praticamente nemici e di litigare, ma sono il gatto e la volpe. Anche Armando ha detto cose molto brutte su di me, questo mi è dispiaciuto”.

Elena Scielzo racconta cos’è successo con la redazione di Uomini e Donne

Elena Scielzo ha sottolineato di essere “delusa ed amareggiata” dall’atteggiamento avuto nei suoi confronti ed ha spiegato che il motivo per cui è andata via dal programma non si è visto perché è stata tagliata circa mezz’ora di registrazione della puntata in questione, ma lei è rimasta fino al punto in cui Biagio scende in studio con una delle tante compagne.

La dama ha rivelato: “Penso che la redazione poi abbia creduto qualcosa. Ho visto dei comportamenti un po’ strani, questa è la cosa che mi ha deluso. Avevamo organizzato la sfilata, dovevo esserci anche io. Alla fine mi hanno restituito gli abiti, me li hanno spediti. Ho dovuto scrivere ‘avete ancora i miei abiti’. Non mi so dare una spiegazione, penso che abbiano pensato qualcosa a male di me. Sono single, magari avessi avuto un uomo”.