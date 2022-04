Uomini e Donne, delusione troppo grande: idolo dei telespettatori lascia il programma?

Colpo di scena a Uomini e Donne, con una delle protagoniste più amate che è pronta a lasciare la trasmissione: grande delusione per lei.

Le prossime puntate di Uomini e Donne sono pronte a lasciare i telespettatori a bocca aperta. Infatti saranno diversi i colpi di scena in arrivo. Anche una delle protagoniste più amate potrebbe dire addio dopo una brutta delusione d’amore.

Sono tantissime le anticipazioni arrivate sulle nuove puntate di Uomini e Donne. Infatti in queste settimane abbiamo potuto notare il rapporto speciale che si è creato tra Pinuccia a Maria De Filippi. Nonostante ciò non sono poche le delusioni d’amore da parte della dama di Vigevano, che ha creato non poche delusioni in studio. Dopo aver ascoltato le parole di Bruno e aver accettato la sua decisione di interrompere la conoscenza, Pinuccia torna ad accomodarsi al proprio posto.

In studio quindi dopo questa decisione andranno in onda i filmati dell’incontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, con Maria De Filippi che si accorgerà della donne che è in lacrime. Nonostante ciò Pinuccia cercherà di nascondere il tutto coprendosi il volto con le mani, spiegando successivamente di voler lasciare il programma. Alessandro quindi, con molta galanteria, la accompagnerà dietro le quinte. Intanto però il danno è fatto, con Bruno che quindi avrà spezzato il cuore a Pinuccia.

Uomini e Donne, Pinuccia con il cuore spezza: l’ultimo attacco di Tina Cipollari

Nonostante le lacrime di Pinuccia, non mancherà il commento piccato di Tina Cipollari. Infatti la storica opinionista della trasmissione ha affermato: “Una reazione a scoppio ritardato” – ha poi aggiunto pungendo la dama di Vigevano – “Vorrei capire perchè ci è rimasta male visto che con Bruno non è successo niente“. Prima di questo battibecco messo davanti alla scelta da Pinuccia e Vincenza, Bruno aveva spiegato di non avere provato nulla per la signora di Vigevano.

Infatti il cavaliere ha poi aggiunto: “Non è scattato niente. Fra me e lei è come se fosse tra fratello e sorella“. Le parole hanno ferito profondamente Pinuccia, che restata di sale si è sentita solamente di dire: “È lui che deve decidere, al cuore non si comanda“. Ma proprio dopo queste parole la dama di Vigevano è scoppiata a piangere. Il colpo di scena quindi potrebbe cambiare il destino della dama all’interno della trasmissione di Canale 5, bisognerà quindi vedere se lascerà veramente la trasmissione.