Rai, stop per una delle conduttrici più amate: è positiva al Covid

Arriva lo stop forzato per una delle conduttrici più amate del panorama Rai. Infatti la showgirl è risultata positiva al Covid-19: i dettagli.

La Rai questa mattina ha comunicato lo stop forzato per una delle conduttrici più amate dai suoi telespettatori. La donna è risultata positiva all’ultimo tampone e adesso dovrà saltare stare ferma: chi è e cos’è successo.

In questi giorni in molti si sono chiesti il perché dell’assenza di Bianca Guaccero da Detto Fatto. Presto il mistero è stato svelato proprio dalla Rai e dalla conduttrice stessa, che dopo due giorni senza il suo talk show ha comunicato la sua positività al Covid-19. Da qualche anno si trova al timone del programma del pomeriggio di Rai 2. Ma da diversi giorni Bianca ha fatto preoccupare tutti non presentandosi in studio improvvisamente, senza dare alcuna spiegazione. La Guaccero infatti è assente dallo scorso 18 aprile.

Nel corso della scorsa settimana la showgirl ha avuto modo di condurre tranquillamente. Inoltre Bianca Guaccero avrebbe dovuto tenere compagnia i telespettatori anche nella giornata di Pasquetta, quando invece con grande sorpresa di tutti si è assentata. A prendere il suo posto ci ha pensato Jonathan Keshanian, il quale da tempo rappresenta il suo compagno nella conduzione del programma di Rai 2. L’ex gieffino aveva aperto la puntata rivelando che Bianca non ci sarebbe stata per ‘problemi personali‘. Andiamo a vedere cos’è successo.

Rai, Bianca Guaccero positiva al Covid: l’annuncio della showgirl

Le ultime puntate di Detto Fatto quindi sono state condotte da Jonathan Keshanian affiancato dall’amica e collega Benedicta Boccoli. Anche nella giornata di ieri il pubblico ha sperato di rivedere in studio Bianca Guaccero che però non si è presentata, ancora una volta a causa di quei problemi personali. Attraverso il suo profilo Instagram, però la showgirl ha cercato di tranquillizzare tutti, invitando i suoi followers a mantenere la calma.

Inoltre la showgirl ha confermato di essere “assente per motivi personali”, in quanto è stata “a contatto diretto con un positivo”. Un contatto che quindi l’ha costretta a stare lontana dai studi della Rai. Bianca ha poi rivelato: “Ragazzi penavo di averlo scansato… Ma ahimè sono positiva per la seconda volta e, per di più, nello stesso mese dell’anno scorso” – ha poi concluso – “Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene, tanto“. Alla fine quindi la Guaccero ha beccato nuovamente il Covid, ma a breve è pronta a fare il suo ritorno a Detto Fatto.