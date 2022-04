“Porta un apparecchio per stare bene”, il dramma di un protagonista di Amici 21: rivelazione choc

Nel corso degli ultimi giorni è stato svelato il dramma di un protagonista di Amici 21. Porta un apparecchio per stare meglio: la rivelazione.

Il settimanale DiPiùTv ha svelato il grande segreto di uno dei protagonisti di Amici 21. Infatti l’allievo del talent show porterebbe un apparecchio per stare meglio: andiamo a scoprire il problema del protagonista del talent show.

Tra i tanti protagonisti di questa edizione di Amici 21 troviamo senza ombra di dubbio anche Luigi Strangis. Il cantante appena 21enne ha subito attirato l’attenzione nella Scuola di Maria De Filippi non solo per il suo talento ma anche per la sua tenacia. Per questo motivo il giornale di cronaca rosa DiPiùTv ha voluto intervistare i genitori Emanuela e Laura, che hanno svelato tutti i segreti del figlio. Inoltre i due hanno anche fatto luce su un problema di salute che affligge il cantante dal 2016: il diabete.

Luigi di Amici 21 ed i suoi familiari hanno scoperto quindi diverso tempo fa la patologia che lo affligge. Infatti nello stesso anno, nonostante mangiasse tanto, il giovane Strangis continuava a dimagrire. Questo è bastato a spingere i genitori del musicista, all’epoca neppure maggiorenne, a fare dei controlli approfonditi. Dopo che gli è stata diagnosticata la patologia, il cantante ha iniziato a curarsi con costanza. Andiamo quindi a vedere le parole dei genitori di Luigi al settimanale di Cairo Editore.

Amici 21, Luigi Strangis affetto da diabete: le parole dei genitori

I genitori di Luigi Strangis hanno quindi fatto luce sulla malattia del figlio, il diabete. Infatti durante un’intervista a DiPiùTv i due hanno dichiarato: “Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno“. Il macchinario tiene sotto controllo l’insulina nel corpo del ragazzo anche durante le puntate di Amici 21. Inoltre tutto ciò fa vivere serenamente il talento che non deve preoccuparsi costantemente della malattia.

I suoi parenti sono contenti del fatto che il ragazzo abbia parlato del diabete in televisione mandando così un messaggio importante, ossia che anche una persona affetta da diabete può tranquillamente vivere una vita normale. In alcune puntate del daytime Luigi ha confidato a Maria De Filippi che a causa della sua sindrome è costretto a tenere a bada le sue emozioni. Proprio a causa di questo suo comportamento l’allievo spesso è stato accusato di menefreghismo, quando in realtà per lui è necessario controllare le emozioni per non aggravare la situazione.