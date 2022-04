Liverpool, standing ovation per Cristiano Ronaldo dopo la morte del figlio

Minuto 7 della partita tra Liverpool e Manchester United. Cristiano Ronaldo, star della squadra ospite, è assente per la tragedia che lo ha colpito: uno dei suoi due gemelli non è riuscito a vedere la luce dopo il parto di sua moglie Georgina Rodriguez. I tifosi della squadra di casa intonano, così, un coro da brividi: il classico "You'll Never Walk Alone", stavolta tutto dedicato al campione portoghese.