Isola dei Famosi 2022, Mediaset rimescola le carte: cambia tutto

Come recita lo slogan quest’anno, all’Isola dei Famosi 2022 tutto può cambiare: l’ultima decisione vagliata da Mediaset.

A distanza di poche ore Mediaset ci ripensa e rimescola le carte: continuerà ad esserci il secondo appuntamento settimanale con il reality show di Canale Cinque? Scopriamo il giorno.

Nuovo colpo di scena in casa Mediaset. Dopo l’annuncio di Ilary Blasi c’è stato l’ennesimo ripensamento dai piani alti di Cologno Monzese. Ebbene, solo ieri sera l’amata conduttrice con l’Isola dei Famosi aveva dato appuntamento direttamente per lunedì 25 aprile. Oggi, però, è cambiato qualcosa.

Come riporta anche Bubino Blog, la 16esima edizione dell’Isola anche questa settimana avrà il doppio appuntamento ma non più il giovedì: la Blasi si collegherà con i naufraghi venerdì 23 aprile. Come ha spiegato la padrona di casa in puntata, il secondo appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi non andrà più in onda il giovedì per dare spazio a Supervivientes.

Che l’Isola dei Famosi non fosse andata in onda giovedì questo era certo. Ma che il secondo appuntamento della settimana trovasse spazio il venerdì sera su Canale Cinque, questa è una novità delle ultime ore. Intanto, proprio per lasciare spazio al seguitissimo reality di Mediaset, Big Show passa al giovedì sera.

Il cambio di programmazione vedrà adesso Ilary Blasi sfidare The Band con al timone Carlo Conti. Dopo Don Matteo, come se ne uscirà adesso la conduttrice romana? Staremo a vedere. Intanto a proposito dell’Isola, in queste ore non si fa altro che parlare dell’abbandono di Jeremias Rodriguez. Dopo l’eliminazione di suo padre il fratello di Belen e Cecilia non ha resistito a lungo in Honduras.