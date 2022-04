Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, vacilla ogni certezza: c’è di mezzo un ex

Fulmine a ciel sereno per la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: gli ex sono un terribile affare

Un’indiscrezione pazzesca sulla coppia più amata del momento uscita dal Grande Fratello VIP 5: tra i due sembra essersi messa in mezzo una ex dell’ex velino di Striscia La Notizia. Qual è la verità?

Sempre insieme, molto affiatati, mai una parola fuori posto da un lato o dall’altro, tantomeno alcun dubbio da parte dei fan sul loro amore, eppure c’è sempre un pelo nell’uovo che viene scovato. Questa volta tra lui e lei arriva il magazine Chi che ha avvistato l’ex velino di Striscia La Notizia in atteggiamenti troppo intimi con una ragazza mora.

Stando a quanto raccolto dal magazine di cui Alfonso Signorini è direttore, sembrerebbe che Pierpaolo Pretelli si sia concesso una libera uscita senza Giulia Salemi ed è andato in una nota discoteca dov’è stato visto molto vicino ad una ragazza mora che parrebbe essere una sua ex. Tra le colonne del magazine non c’è specificato il nome dell’ex, molti hanno pensato ad Ariadna Romero, ma non c’è alcuna conferma in merito.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, qual è la verità sull’ex?

La coppia del Grande Fratello VIP 5 ha faticato parecchio per togliersi ogni pregiudizio di dosso nato nella stessa Casa in cui si sono conosciuti e sarebbe troppo stupido al momento mettersi a giocare a giochini che non piacerebbero a nessuno. Tocca sottolineare, infatti, che il magazine Chi non ha mai parlato di atteggiamenti intimi o nient’altro che possa far pensare che tra Pierpaolo Pretelli e questa fatidica ex ci possa essere un ritorno di fiamma, stando a quanto raccontato sembrava ci si riferisse più ad un incontro fortuito che qualsiasi altra cosa.

Tuttavia, quest’indiscrezione arriva in un momento in cui sono stati diffusi tanti rumors su di un loro allontanamento prontamente smentito dalla stessa coppia che continua a parlare di progetti di vita privata e professionale insieme. Fermo restando che né l’uno né l’altro si sono esposti sulla notizia, non c’è particolare aria di crisi tra la coppia che continua ad essere affiatatissima.