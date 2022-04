Delia Duran sfida Giulia Salemi: l’annuncio ai fan – FOTO

Delia Duran ha fatto un annuncio completamente inaspettato ai propri fan, lanciando di fatto la sfida ad un’altra ex gieffina, Giulia Salemi. Ecco di cosa si tratta e cosa terrà impegnata nel corso di questa estate la modella.

Alex Belli si è rivelato sicuramente il mattatore del GF Vip 6, dove si è rivelato anche un elemento piuttosto divisivo. Non tutto il pubblico, infatti, ha apprezzato il triangolo che ha creato con Soleil Sorge e Delia Duran. La sua compagna, invece, è da subito piaciuta agli spettatori, che l’hanno trovata molto spontanea e le hanno regalato la finale del reality.

Dopo la fine del GF Vip 6, anche Delia Duran ed Alex Belli si sono concessi alle interviste di rito, partendo proprio da Verissimo. Subito dopo, la modella sudamericana è stata ospite speciale de La pupa ed il secchione show, dove è poi arrivato anche Alex ed un’altra amatissima concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Lulù.

Delia Duran shock: “Non mi manca nulla del GF Vip 6”

Delia Duran si è concessa alle domande dei propri ammiratori dal suo profilo Instagram. L’ex inquilina del Grande Fratello ha ribadito il grande amore che la lega ad Alex, con cui sembra passare in simbiosi gran parte delle proprie giornate. Grazie alla “creative factory” creata dall’ex attore di Centovetrine, i due lavorano anche insieme.

Alex Belli non ha esitato a definire la fidanzata come la sua musa, ed è contento di quanto ha creato a livello artistico all’interno del GF Vip 6. L’attore ha anche ribadito che con Soleil ci sarebbe solo un feeling professionale. Di opinione completamente contrapposta è Delia Duran, che ha ammesso di non sentire la mancanza di nulla del reality show.

Delia Duran si è dunque ormai lasciata alle spalle il GF Vip 6, che considera comunque una bella esperienza. Adesso si dedica al suo Alex, che rivela sia sempre molto protettivo “dal primo giorno che ci siamo incontrati“. Il suo fidanzato non la lascerà nemmeno per la nuova avventura, che comincerà il prossimo 24 aprile.

Delia Duran ha infatti annunciato che a breve verrà lanciata una sua capsule collection per un noto marchio italiano di moda. È curioso notare che il nuovo progetto lavorativo della modella partirà in contemporanea con quello di un’altra ex gieffina, Giulia Salemi. La sfida è lanciata: quale delle due collezioni due preferiranno i fan del reality show?

Ecco l’annuncio della collaborazione di Delia Duran che la terrà impegnata nel corso di questa estate: