“Il Covid in confronto è niente”, Chiara Ferragni sta male: fan preoccupatissimi

Le condizioni di Chiara Ferragni hanno preoccupato i fan soprattuto perché per i Ferragnez non è un periodo molto felice

Le storie su Instagram dell’influencer italiana più famosa al mondo hanno preoccupato i tantissimi follower. Per i Ferragnez non è un periodo semplice e le condizioni di salute stanno creando qualche spavento di troppo.

Chiara Ferragni e Fedez sono soliti condividere scena di vita quotidiana, senza alcun filtro, nella buona e cattiva sorte e quando non lo fanno è perché c’è qualche problema com’è successo l’ultima volta all’imprenditore milanese che ha rivelato soltanto in un secondo momento del tumore al pancreas. Questa volta, invece, la Ferragni ha subito svelato di non essere al top delle condizioni, anche se sembra trattarsi di qualcosa poco grave.

È stata lei stessa tramite le sue storie di Instagram a raccontare tutto l’excursus che ha avuto nei giorni, fino ad una notte trascorsa in maniera tremenda proprio a causa dell’influenza.

Chiara Ferragni non sta bene: sui social racconta cosa sta vivendo

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha manifestato il suo malessere: “Ora mi sento i brividi, mi sta salendo anche la febbre: sono ko”. Qualche ora più tardi poi ha pubblicato una storia in cui visibilmente non si sentiva bene, fino a questa mattina dove ha raccontato di aver passato una nottataccia: “Ho passato una notte tremenda, avevo 38 ma mi sembrava di averla molto più alta. Mi faceva male tutta la schiena, le gambe. Quando ho avuto il Covid ho avuto zero in confronto a questo”. Successivamente l’influencer ha raccontato che è tutto partito da Leone: “Ha la febbre da 5 giorni, io da ieri sono ko con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore”.

La famiglia si è sottoposta evidentemente a dei tamponi che sono risultati tutti negativi, perciò Chiara ha chiesto ai suoi follower: “Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato?”. Tuttavia, rispetto a quanto hanno vissuto fin qui, quello che sta vivendo l’influencer milanese è nulla ed è probabile che riescano a risolverlo in poco tempo.