Uomini e Donne, discussione Ida-Riccardo: show di Fedez e Leone davanti alla tv

Momento relax per Fedez e Leone. Davanti al televisore commentano Ida Platano e Riccardo Guarnieri: cos’è successo.

Il commento su Ida e Riccardo diventa virale in pochissimo tempo. Quello che Fedez e Leone pensano della dama originaria di Brescia e il suo ex cavaliere: il pubblico è d’accordo.

Come di consueto, questo pomeriggio Fedez è tornato su Instagram a condividere con i propri fan alcuni dei momenti vissuti durante la giornata. Uno di questi lo vede assieme a suo figlio Leone commentare una scena di Uomini e Donne. Il rapper disteso sul divano inquadra il dating show e Leone esprimendo assieme al piccolo il giudizio su Ida Platano.

La dama di Brescia discuteva con Riccardo Guarnieri quando il rapper, rivolgendosi al suo primogenito, ha chiosato: “Lei però non è innamorata. Hai capito amore?”. In ogni caso a nessuno è sfuggita la totale confusione per Fedez su quanto stava succedendo nel seguitissimo programma di Maria De Filippi, a dimostrazione del fatto che non è solito seguirlo.

Fedez e Leone commentano Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri non convincono

In questo preciso frangente quanto stia accadendo tra Ida e Riccardo non starebbe lasciato solo Fedez con un grosso punto interrogativo. Ebbene, anche i telespettatori più accaniti sembrerebbero aver perso il punto sulla situazione. Tutto ha avuto inizio quando il bel Guarnieri ha deciso di tornare nel programma della De Filippi.

Intanto dopo la sua affermazione, Leone ha chiesto il motivo della discussione tra i due protagonisti del talk show ma il rapper ha ammesso di non averlo capito: “Non lo so, tu hai capito? Neanche io!”. Insomma, nonostante il marito di Chiara Ferragni si sia messo d’impegno dinanzi alla discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, non è riuscito a comprendere il motivo: dello stesso avviso è il pubblico di Canale Cinque.