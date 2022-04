Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo rischia grosso, un bacio di Luca anticipa la scelta. Emozioni in serie nella puntata che apre la settimana

Cosa è tornato a fare Riccardo Guarnieri negli studio di Uomini e Donne? Se lo sta chiedendo da qualche settimana il pubblico del dating show di Maria De Filippi che conosce bene il cavaliere pugliese e la sua storia con Ida.

Quella che avevano formato è una delle coppie più amate ma anche discusse nella storia del Trono Over. Sono stati ad un passo da unirsi per tutta la vita, si sono lasciati e ora entrambi sono seduti alla ricerca dell’amore. Ma nessuno crede che tra loro sia veramente finita. E così le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 aprile mettono aal centro ancora loro.

Come spiega la pagina Instagram Uominiedonneclassicover Riccardo dovrà affrontare le rimostranze di Gloria che non accetta di dividerlo con Mariagrazia. Ma sullo sfondo ci sono i dubbi leciti di chi conosce bene sia Riccardo che Ida. Come Tina Cipollari che attaccherà ancora una volta la coppia. A lei sembra che l’uomo non sia sincero fino in fondo, un po’ troppo confuso dalla presenza della sua ex.

Uomini e Donne anticipazioni: il Trono Classici vicino ad una scelta, ma nessuno ha ancora capito

Sempre per il Trono Over, Gemma ballerà con Giacomo che è la sua nuova conoscenza mentre Biagio è uscito con Katia ma non è andata bene. Lavori in corso per Bruno che è tornato a frequentare Vincenza, ma anche per Diego e Aneta che stanno andando sempre meglio.

Non è ancora chiaro se ci sarà spazio in questa puntata per il Trono Classico che vede ancora protagonisti Veronica e Luca. La nuova tronista sta ancora conoscendo candidati potenziali: la ragazza è uscita in esterna sia con Andrea che con Matteo. Tra i due sembra che sia andata meglio, ma è ancora presto.

Molto più vicino alla scelta invece è Luca Salatino che ormai occupa la poltrona rossa da mesi. Nell’ultima esterna con Aurora in piscina è scattato un bacio che potrebbe mettere in dubbio tutto quello che ha costruito nelle scorse settimane con Soraia e Lilli. Il tronista ormai è vicino alla scelta, ma nessuno ha ancora capito le sue idee.