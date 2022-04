“Sono emozionata”. Ex protagonista di Ballando con le stelle è incinta: che gioia

La protagonista di Ballando con le stelle ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: è in dolce attesa.

Cosa sarebbe una Pasqua senza sorpresa? C’è chi aprendo l’uovo di cioccolato ha esultato dinanzi al regalo inaspettato mentre altri si sono emozionati scoprendo dall’ecografia di essere in dolce attesa. Cristina Chiabotto fa parte di quest’ultimo gruppo.

Un Lunedì dell’Angelo diverso per lei, ma neanche tanto perché come ricorderanno i più, anche l’anno scorso aveva il pancione! Proprio così, anche l’anno scorso ha passato la Pasqua in dolce attesa visto che la primogenita è venuta al mondo 11 mesi fa. Da Pasqua a Pasqua con un tenero pancino. Oggi una nuova foto che ha messo insieme a quella dell’anno scorso, anche quest’anno porta dentro di sé una nuova vita. Cristina Chiabotto è incinta del secondo figlio e lo ha annunciato a distanza di meno di un anno dalla nascita della primogenita. Due figli frutti dell’amore con l’imprenditore Marco, che l’ex Miss Italia ha sposato tre anni fa. La primogenita si chiama Luce Maria e a sua insaputa, nonostante non abbia ancora compiuto un anno, diventerà la sorella maggiore di un fratellino o sorellina.

“Sono emozionata”. Protagonista di Ballando con le stelle in dolce attesa: sorpresa!

La gravidanza dell’ex Miss Italia era già stata anticipata da un gossip di qualche settimana fa ma solo ieri la vincitrice di Ballando con le stelle ha confermato tutto pubblicando uno scatto. La Chiabotto ha condiviso con i suoi follower uno scatto con un uovo di Pasqua tra le braccia e ha annunciato che presto la famiglia si allargherà. Nella didascalia ha esordito scrivendo di aver vissuto una Pasqua speciale con le persone che ama, per questo è piena di gratitudine.

“Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 più la nostra Paper”.