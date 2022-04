“Mi sentivo sola e abbandonata”, ex vincitrice di Sanremo confessa di aver pensato al suicidio

Ha partecipato al Festival di Sanremo, uno l’ha anche vinto nella sezione Nuove Proposte, adesso la confessione sul suicidio

Non è raro sprofondare in un baratro di solitudine e succede anche alle persone del mondo dello spettacolo, come nel caso dell’ex vincitrice delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo che negli anni si è ricavata il suo spazio.

Questa sera, in seconda serata su Rai Due, a partire dalle 23:30 in compagnia di Pierluigi Diaco ci sarà Arisa che nel programma Ti Sento ha raccontato un po’ di sé. Senza nascondersi dietro un dito e mostrandosi, ancora una volta, come una donna con le proprie fragilità al pari di una persona comune, la cantante ligure non ha avuto imbarazzo nell’ammettere di essersi sentita persa nel corso della sua vita.

In particolare, la vincitrice delle Nuove Proposte di Sanremo, nonché dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle insieme all’attuale fidanzato Vito Coppola, ha raccontato: “Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero. Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”.

Arisa senza filtri si racconta su Rai Due a Pierluigi Diaco

Arisa è sprofondata per un lungo tempo in un baratro da cui non è riuscita facilmente ad uscire e la sua rinascita è stata, in parte, dovuta anche alla sua esperienza a Ballando con le Stelle vissuta insieme a quello che poi è diventato il suo attuale fidanzato, il ballerino partenopeo Vito Coppola che le ha fatto riacquistare gran fiducia in sé stessa. Col tempo la cantante ligure è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, tra il Festival di Sanremo, ad Amici di Maria De Filippi e per finire l’ultima esperienza del talent show di Milly Carlucci che l’ha vista come prima classificata.

Tra le altre cose, con Pierluigi Diaco hanno parlato anche della vita dopo la morte con Arisa che ha confessato di credere nella rinascita e che, potendo scegliere, vorrebbe essere ermafrodita “perché così sei tutto”.