Sanremo, ex protagonista rivela il suo dramma: “Ho rischiato il tumore osseo”. Pubblico attonito

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, ex protagonista di Sanremo ha rivelato il suo dramma. Parliamo di Tosca che ai microfoni della giornalista ha raccontato una triste vicenda legata alla sua infanzia, la stessa che le ha dato lo sprone giusto per affrontare le avversità: “Quando leggi grande preoccupazione negli adulti, affronti poi la vita con coraggio“.

La cantante, oggi 54enne, era una bambina quando ha cominciato a lottare contro una malattia: il reumatismo articolare acuto. Tosca ha rivelato che solo grazie all’intervento dei medici è stato possibile scongiurare lo sviluppo di un eventuale tumore. A ‘Oggi è un altro giorno’ la cantante romana ha lasciato tutti senza parole con il suo racconto da brividi. Difatti la 54enne ha ricordato il momento in cui sono apparsi i primi sintomi.

Tosca, era al Luna Park quando si sono presentati i primi sintomi della sua malattia: pubblico attonito

Grande emozione a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno. Ospite di Serena Bortone, Tosca si è lasciata andare ad un racconto da brividi: quando si sono presentati i primi sintomi della malattia. L’ex protagonista di Sanremo 2020 era una bambina e si trovava al Luna Park quando ad un tratto il suo corpo fu ricoperto di macchie: “Tutti pensavano che fosse una orticaria. Ci fu una scena che mi scioccò – Ha chiosato Tosca proseguendo -. Prendendo lo zucchero filato, allungai un braccio e mi si scoprì la schiena. Avevo segni grossi, come fosse un eritema importante”.

Inizialmente si pensava che la causa potessero essere le fragole, ma non era così. Tosca era affetta da reumatismo articolare acuto. “Quarantacinque anni fa questa malattia poteva portare al tumore osseo, era molto pesante. La diagnosi arrivò quando una mia zia mi portò al San Camillo e i medici mi ripresero al volo. Mi hanno salvato!“, ha affermato Tosca sottolineando che, se non fosse stato per loro, oggi non c’era più.

Inoltre, probabilmente a causa dello choc, l’artista ha rivelato che dal giorno in cui si sono presentati i primi sintomi non ha più rimesso piede in un Luna Park. Infine Tosca ha raccontato che è stato grazie alla musica se è riuscita a superare i suoi conflitti interiori generati proprio dalla malattia: “E’ arrivata una signora che amo follemente e che mi ha salvato la vita“, ha chiosato Tosca alludendo proprio alla musica.