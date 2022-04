Sanremo 2023, in gara anche alcuni concorrenti del GF Vip 6: italiani increduli!

Un’indiscrezione che ha dell’incredibile per Sanremo 2023 che vedrebbe protagonisti anche dei concorrenti del GF Vip 6

L’ipotesi della partecipazione a Sanremo 2023 da ben tre concorrenti del GF Vip 6 manda in estasi il pubblico del reality show. Qualora dovesse risultare realtà potrebbe essere la prima volta in assoluto che accade una cosa del genere.

Ad Amadeus è stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo fino al 2025 e da lui ci si può aspettare veramente di tutto, visto e considerato i volti che finora ha portato sul palco del Teatro Ariston in occasione della kermesse musicale. Nessuna delle edizioni fin qui condotte ha portato particolari polemiche sulla scelta degli artisti in gara -se non proprio da parte degli esclusi- grazie al fatto di riuscire a mescolare il vintage e le nuove facce in voga alla perfezione, divertendo ed incantando il pubblico da casa e quello in platea.

È per questa ragione che il direttore di Rai Uno ancora una volta ha scelto di prolungare la conduzione di Amadeus che negli anni ha portato una ventata di freschezza al Festival di Sanremo che ha, per altro, incassato ascolti record. Come aumentare la posta in gioco? Dal GF Vip 6 pensano bene a come farlo.

Dal GF Vip 6 a Sanremo 2023: le principesse Selassié saliranno sul palco del Teatro Ariston?

Le sorelle Selassié hanno iniziato la loro escalation dal programma di MTV Riccanza, cui ha partecipato anche Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, fino ad arrivare poi al Grande Fratello VIP 6 dove sono state protagoniste indiscusse per motivi diversi. Manuel Bortuzzo e Barù sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale nella loro permanenza in casa e le Principesse non riuscite a farsi notare ulteriormente.

Adesso, però, è arrivata una proposta allettante da un’artista che precedentemente ha preso parte proprio al Festival di Sanremo, in particolare nel 1991, 1992 e 1993. In una diretta Instagram, infatti, Jo Squillo ha proposto alle tre sorelle: “Ragazze, l’anno prossimo ho questo programma. Andiamo con un vostro pezzo a Sanremo. Cominciamo a lavorare?”. Inutile dire con quanto entusiasmo Clarissa, Jessica e Lulù abbiano colto la proposta che di certo non si lasceranno fuggire.