Raffaella Carrà, l’ultima proposta è incredibile: nessuno se lo aspettava. Un’iniziativa che farà felici molti suoi fan

A quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa si continua a parlare della grandissima presentatrice italiana. Una richiesta particolare potrebbe trasformare la sua casa.

Da quel 5 luglio sono passati quasi 10 mesi ma nessuno ha dimenticato la grande Raffaella Carrà. La presentatrice eroi dei due mondi (famosissima anche in Spagna e Argentina), è stata un pilastro della Rai per svariati anni. Ballerina, cantante, showgirl, definirla con una sola parola è anche complicato e si rischierebbe di sminuirla. La notizia che la riguarda in questa circostanza, però, non ha a che fare con il suo lavoro ma nello specifico con la sua abitazione.

Un post dello scrittore Jonathan Bazzi è diventato virale: “L’appartamento della Carrà casa museo subito”. A sposare l’iniziativa è stata anche l’ArciGay di Roma, attraverso le parole del suo presidente Francesco Angeli: “Apprendiamo a mezzo stampa che la villa di Raffaella Carrà nel quartiere di Vigna Clara a Roma è in vendita. Ci uniamo per questo all’appello dello scrittore Jonathan Bazzi affinchè la casa diventi un museo dedicato alla grande artista e icona della comunita LGBT+ (lesbiche, gay bisex e trans)“.

Noi auspichiamo e chiediamo che la villa sia acquistata dallo Stato, attraverso gli enti locali, la Regione o il Ministero dei Beni Culturali, e trasformato in un museo che possa portare avanti la memoria di Raffaella Carrà“.

Si tratta dell’abitazione in zona Vigna Stelluti-Vigna Clara, in uno dei quartieri più in della Capitale. Precisamente si trova in via Nemea 21, scelta da numerosi personaggi televisivi e vip in genere. L’appartamento ha una grandezza di 450 metri quadrati, sviluppato sull’intero piano di una palazzina. Tre ingressi indipendenti più diverse terrazze. Una zona giorno con 5 vani e 3 bagni e una zona notte con 9 camere da letto e 9 bagni. Presenti nella casa anche una palestra e una sala trucco.

A curare la vendita è l’agenzia Remax e basta andare sul sito Cercasicasa.it per imbattersi nell’annuncio: “Siamo nel cuore di Roma nord, a due passi dalla chiesa di Santa Chiara. Lì – si legge sul sito di annunci immobiliari – c’è un comprensorio di 15 palazzine di lusso, con tanto di parco, piscina, campi da tennis e portineria h24. La Remax propon ottimo/ristrutturato“.