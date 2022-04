“È ossessionato da me”, nuove scintille tra Fedez e Fabrizio Corona: arriva la reazione di Belen. Le parole molto forti aprono un dibattito

Il cantante e la showgirl si riferiscono all’ex paparazzo. In occasione del podcast ‘Muschio Selvaggio’ è stato trattato l’argomento con alcuni particolari esclusivi.

Che non corra buon sangue tra Fedez e Fabrizio Corona è ormai cosa rinomata nelle stanze del gossip e non solo. I social sono pieni di commenti su questa vicenda e si stanno arricchendo di ulteriori spinti nelle ultime ore. A rinfocolare la polemica ci hanno pensato lo stesso cantante e Belen Rodriguez, famosissima ex dell’imprenditore e paparazzo. I due erano impegnati nel podcast Muschio Selvaggio, andato in onda lunedì 18 aprile, quando hanno affrontato l’argomento.

“Ogni giorno fa una storia contro di me”, ha raccontato il marito di Chiara Ferragni. “È vero, il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie”, ha confermato la modella argentina.

Belen, in passato follemente innamorata di Corona, ha provato a far ragionare Fedez, tentando di fargli cambiare idea in qualche modo.

Fedez contro Fabrizio Corona: Belen prova a fare la mediatrice

“Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”. Le parole di Belen non sono andate a genio al rapper che ha subito ribadito: “E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i cogl*oni!”. La Rodriguez non ha perso il sorriso proseguendo: “Quando era fidanzato con me, gli dicevo che avrebbe fatto prima a tatuarsi anche la lista della spesa, così se la sarebbe ricordata almeno. Ha tatuaggi su qualsiasi cosa”.

Poi cercando di diventare seria nel commento spiega: “Non credo che ce l’abbia realmente con te. Non è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti”.

I due sono ora in buoni rapporti dopo qualche alto e basso di troppo.

“Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato“. Almeno su questo punto Fedez non ha potuto esimersi nel darle ragione. Come Corona indubbiamente non ce ne sono in giro e su questo non si discute.