Lutto improvviso nel cinema: è morta l’attrice di una famosissima serie tv di Sky

Una vita stroncata in maniera improvvisa, lutto inaspettato nel mondo del cinema: muore giovanissima l’attrice di una serie tv Sky

Una morte assurda e che lascia un vuoto nel cuore, non solo per familiari ed amici, ma anche per colleghi e fan dell’attrice che, giovanissima, perde la vita. È nota sopratutto per la parte in una famosa serie TV.

Sogni, progetti, ambizioni, tutto è andato via a seguito di un incidente mortale. Ludovica Bargellini è morta a 35 anni nella notte tra il giorno di Pasquetta, 18 ed oggi, martedì 19 aprile. L’incidente è avvenuto tra via Colombo e via Grotta Perfetta a Roma dove l’attrice è finita contro un muro. A nulla è servito l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, ancor prima che venisse trasportata in ospedale.

Secondo i primi rilievi e le prime ipotesi, sembrerebbe che la Bargellini sia stata colta da un colpo di sonno che le ha fatto perdere poi il controllo della macchina una volta riacquisita conoscenze. Un terribile lutto ed una morte atroce per una giovane 35enne ricca di sogni che, purtroppo, resteranno irrealizzati.

Ludovica Bargellini, morta a 35 l’attrice di The Young Pope

Il ruolo più noto di Ludovica Bargellini nel mondo dello spettacolo è indubbiamente quello nella prima serie TV di Paolo Sorrentino, The Young Pope, dove ha recitato al fianco di attori internazionali e italiani come Jude Law, Diane Keaton, Stefano Accorsi e Silvio Orlando. Oltre ciò, l’attrice ha anche preso parte ad alcuni spot tra Now TV e Campari. Il lavoro da attrice non è stata la sua prima scelta, quello di recitare è stata soltanto inizialmente una casualità che è poi diventata realtà studiando al Teatro Azione di Roma. Ludovica Bargellini, infatti, aveva fin lì studiato e sognato di essere una costumista, ma d’improvviso si è trovata sul palcoscenico davanti le telecamere.

Un lutto improvviso di una giovanissima promessa del mondo dello spettacolo italiano che ha stroncato ogni sogno. Su Instagram ci sono già migliaia messaggi di cordoglio per Ludovica che ha tragicamente perso la vita lasciando un vuoto incolmabile per familiari, amici e colleghi.