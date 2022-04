Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez si ritira: la reazione di Cecilia spiazza tutti

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi si è assistito all’uscita di scena di Jeremias Rodriguez dal reality show

Qualcuno lo dava per vincitore, altri non avrebbero scommesso un euro e probabilmente hanno fatto bene visto e considerato che Jeremias Rodriguez ha deciso di auto eliminarsi e tornare a casa dalla sua fidanzata.

Durante la puntata di ieri, lunedì 18 aprile, Jeremias Rodriguez ha deciso di terminare la sua esperienza all’Isola dei Famosi, con il 31% di spettatori che ha votato per la sua uscita di scena e tornarsene a casa: “Ho bisogno di vedere la mia fidanzata”. Il fratello di Belen e Cecilia ha raccontato di aver fatto un percorso lungo 3 anni per imparare a gestire la rabbia, avrebbe voluto mostrare il cambiamento tramite l’esperienza in Honduras, ma non è riuscito a convincere quella fetta di pubblico che gli ha votato contro.

In più, prima di uscire, Jeremias ha spiegato: “Il mio scopo era portare papà, questo è un mondo che non mi piace”. Nonostante Ilary Blasi abbia provato a convincerlo a restare sull’altra isola, il naufrago ha scelto di tornare a casa e Vladimir è stata molto dura nei suoi confronti: “Scusa dici sempre che non ti piace ma noi ti conosciamo per i reality”.

Isola dei Famosi, Jeremias torna a casa: la reazione di Cecilia Rodriguez

Tramite le sue storie di Instagram, Cecilia ha fatto una premessa: “Tra poco mi verranno i capelli bianchi, che ansia questo programma. Non ho fatto stories per chiedere aiuto per salvare mio fratello perché non so qual è la cosa giusta da fare. Non so se è la cosa più giusta che possa rimanere lì o la cosa più giusta sia che torni a casa, non lo so”.

Quando poi, come tutti noi altri, ha assistito allo sfogo di suo fratello ed alla sua tanta voglia di tornare a casa, Cecilia Rodriguez ha commentato: “Mio fratello ha preso una bellissima decisione. Jeremias ha lasciato definitivamente L’Isola, ha capito che non è il suo mondo. Io devo dire che sono fiera di lui. Jere è una persona speciale e rara, tante volte la pensa in modo diverso. Ha preso la decisione migliore, mollare e tornare dalle persone che ama. Non devi mostrare più niente”.