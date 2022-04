GF Vip, due dei volti più amati di sempre di nuovo insieme in uno show televisivo: pazzesco!

Due ex protagonisti del GF Vip condurranno uno noto show televisivo. I fan sono pazzi di gioia dinanzi a questa notizia.

Uno il vincitore del GF Vip 5, l’altra la sua migliore amica. I Zorzando sono tornati ed il pubblico non vede l’ora di riabbracciare i propri beniamini. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, secondo quanto riporta TvBlog in anteprima, molto presto torneranno nuovamente insieme all’interno della stessa trasmissione televisiva.

Non si tratta di un’esperienza in un reality show come concorrenti, bensì il duo esplosivo condurrà un programma su Discovery: la nuova trasmissione Questa è casa mia. La straordinaria notizia del ricongiungimento dei due dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata data da Marco Salaris, il quale ha lasciato intendere che per la soubrette e ex moglie di Andrea Roncato nel programma ci sarebbe ormai un posto assicurato. “Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo ma la firma dovrebbe essere cosa fatta”, si legge su TvBlog.

La trasmissione Questa è casa mia è un adattamento di un format inglese intitolato This is my house. Nel programma ci saranno quattro concorrenti che cercheranno di convincere una giuria composta da vip che quella che descrivono sia casa loro. Starà proprio ai menbri della giuria capire chi stia dicendo la verità. Questo però non sarà l’unico impegno televisivo di Stefania Orlando. Sempre su Discovery la conduttrice sarà protagonista del progetto Stand Up! Comici In Prova, che tornerà in onda prossimamente su NOVE.

L’ex gieffina si ritroverà al suo fianco Tommaso Zorzi la cui presenza è già stata confermata. Qualche giorno fa, l’influencer aveva annunciato sui suoi canali social l’inizio di due nuovi programmi “dal sapore internazionale”, fra cui The Greatest British Sewing Bee e per l’appunto This is my house. Accanto ai Zorzando potrebbero esserci anche Barbara Foria e Roberta Tagliavini, che andrebbero a completare il cast di This is my house.