Gerry Scotti, festa rovinata: ancora una volta la risposta è negativa. Il finale di stagione sta riservando sorprese amare per il conduttore

Ci sono mille impegni e mille idee nella testa di Gerry Scotti che lavora sul presente ma pensa già al futuro. Anche perché quello che sta facendo adeso lo appaga ma non sta rendendo bene a livello di ascolti.

Mediaset gli ha affidato Lo Show dei Record e gli ascolti sono stati modesti. Ma anche a Striscia la Notizia non sta andando molto meglio e lo dimostrano i dati degli ascolti tv di lunedì 18 aprile. Nell’Access Prime Time infatti ancora una volta ha trionfato su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno con 4.480.000 spettatori per il 20.6% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto una media di 3.341.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Gerry ancora una volta quindi battuto dall’amico Amadeus ma presto i due potrebbero anche lavorare insieme, in Rai. Nella sue recente intervista a ‘Libero’ il popolarissimo volto tv Mediaset ha confermato il suo sogno: “Ho avuto un problema logistico, perché mi trovavo in Polonia, però credo che ‘mi inviterei’ a Sanremo 2023“. Ma non tradirà mai Canale 5 perché “è sempre stata molto brava a offrirmi il rinnovo giusto, alle condizioni giuste. È dura che qualcuno possa offrirmi una comfort zone come quella che mi sono costruito qui”.

In generale è stata una giornata favorevole ancora una volta alla Rai. Nella prima serata di ieri, lunedì 18 aprile, su Rai 1 Nero a Metà 3 ha messo insieme 3.788.000 spettatori pari al 18.5% di share e su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2022 ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 16% di share. Il debutto su Rai 2 di Made in Sud 2022 è stato visto da 1.362.000 spettatori pari all’8.2% di share mentre su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha ottenuto di 507.000 spettatori (2.9%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità ha intrattenuto 3.487.000 spettatori (20.7%) e su Canale 5 Avanti un Altro! 2.849.000 con il 17.5% di share. Su Rete 4 la soap Tempesta D’Amore ha raggiunto il 4% con 774.000 spettatori. E ancora, nel Daytime Mezzogiorno

su Rai 1 E’ sempre mezzogiorno ha chiuso con 1.550.000 spettatori (il 14.3%). Su Canale 5 invece Forum è arrivato a 1.354.000 telespettatori con il 14.8% e su Rai 2 I Fatti Vostri ha messo insieme 573.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 819.000 (7.8%) nella seconda.